Mercado de trabalho no DF abre sexta-feira com mais de 527 vagas

O painel de vagas contempla perfis variados, desde candidatos em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O mercado de trabalho no Distrito Federal apresenta um cenário aquecido para fechar a semana. Nesta sexta-feira (13/2), as agências do trabalhador disponibilizam 527 oportunidades de emprego, abrangendo diversas regiões administrativas. O painel de vagas contempla perfis variados, desde candidatos em busca do primeiro emprego até profissionais com experiência consolidada e diferentes níveis de escolaridade.

O grande destaque da jornada em termos de remuneração está em Brazlândia. Uma vaga para o cargo de auxiliar de linha de produção oferece o salário de R$ 4 mil, além de benefícios. Para esta função, as empresas contratantes exigem que o candidato apresente ensino médio completo e comprove experiência prévia no setor produtivo.

O setor de serviços e manutenção também apresenta ofertas atrativas. Em Águas Lindas de Goiás, há uma vaga para mecânico de veículos automotores a diesel com vencimentos de R$ 3.843,90. No Setor Habitacional Arniqueiras, o segmento da construção civil busca um encarregado de obras, oferecendo uma remuneração de R$ 3,5 mil.

A inclusão social também pauta o cronograma desta sexta-feira, com reservas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Em Santa Maria, estão abertas três vagas: duas para carregador de armazém — que dispensa experiência anterior, exigindo apenas o nível médio — e uma para auxiliar de estoque. Para esta última, o salário é de R$ 1.621 e demanda-se vivência comprovada na função.

Para os interessados em ingressar em uma dessas frentes, o Governo do Distrito Federal oferece dois caminhos principais. O primeiro é o meio digital, através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. A segunda opção é o atendimento presencial em qualquer uma das 16 agências do trabalhador espalhadas pelo DF, que funcionam das 8h às 17h. A recomendação é manter o cadastro sempre atualizado, pois o sistema cruza dados automaticamente com novas demandas que surgem diariamente.

O serviço das agências não se limita apenas aos empregados, funcionando também como um hub para o setor produtivo. Empregadores e empreendedores que buscam talentos podem utilizar gratuitamente a estrutura das agências para realizar entrevistas ou cadastrar novas vagas. O contato pode ser feito diretamente nas unidades, pelo portal da Sedet-DF ou via e-mail institucional (gcv@sedet.df.gov.br), facilitando a ponte entre quem precisa trabalhar e quem deseja contratar.