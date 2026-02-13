Fim de semana de carnaval terá tempo ensolarado no DF

O dia amanheceu entre nuvens, mas durante o final de semana festivo, a expectativa é tempo aberto e dias ensolarados - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, foliões brasilienses! Como estão os preparativos para o carnaval? Por aqui, as notícias são boas! O dia amanheceu entre nuvens, mas durante o final de semana festivo, a expectativa é tempo aberto e dias ensolarados.

Nesta manhã, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 13.8° C no Distrito Federal, sendo que a máxima pode atingir os 31°C. Já a umidade relativa do ar hoje varia entre 45% e 95% na unidade federativa. O céu estará entre nuvens, com abertura de sol à tarde.

Em relação às chuvas, a previsão é que elas sejam isoladas, sem aviso meteorológico vigente. A meteorologista do Inmet Lady Custódia explica que a pluviosidade é comum na estação do ano, mas não há expectativa de que sejam fortes. “Essas chuvas estão associadas ao aquecimento ao longo do dia e à umidade do ar, que favorecem a formação de nuvens de tempestade, característica da estação de verão”, informa.

Para o final de semana, o tempo será mais estável, com possibilidade apenas de chuvas isoladas em curtos períodos do dia, sem necessidade de aviso. Durante a tarde, o tempo estará mais aberto, com temperaturas em torno de 30 a 31 graus.

Para curtir a folia sem preocupações, Lady faz algumas recomendações: “A recomendação é em relação aos cuidados com saúde, se perceber que está muito quente, se hidrate. No caso de chuvas mais fortes saia de áreas abertas, não se abrigue embaixo de árvores ou postes, procure locais fechados”, alerta.

