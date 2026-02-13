Já fez o roteiro para o feriado? Confira a programação dos blocos do DF

Confira a programação do DF Folia - (crédito: Henrique François)

O carnaval está batendo na porta e os foliões fazem contagem regressiva para começar a curtir a bagunça organizada. Os bloquinhos começam nesta sexta-feira (13/2) no Distrito Federal e seguem até 1° de março. Para guiar o roteiro dos brasilienses festivos, o Correio fez uma lista de todos os blocos das regiões administrativas que integram o DF Folia.

O DF Folia 2026 é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e do Governo do Distrito Federal (GDF) e conta com três grandes territórios — espaços de concentração permanente de foliões que funcionarão diariamente durante o principal período do Carnaval, ou seja, de sábado (14/2) a terça (17/2). Os territórios são: o Gran Folia 2026, localizado na Esplanada dos Ministérios, Quadrante 2; a Plataforma Monumental, no Museu Nacional da República; e o Setor Carnavalesco Sul - Circuito Brasília em Folia, instalado no Setor Comercial Sul, nas vias das quadras 5 e 3 e na Via S2.

Os eventos carnavalescos este ano percorrem regiões como Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Águas Claras, Riacho Fundo, São Sebastião, Cruzeiro, Guará, Estrutural, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Jardim Botânico, Fercal e Água Quente. Confira a programação abaixo:





13 de fevereiro (sexta-feira)

Charanga da Alegria, 14h às 19h30, St. Qi, Taguatinga

System Safadown, 15h às 22h, Setor Comercial Sul (Setor Carnavalesco Sul, Plano Piloto)

14 a 17 de fevereiro (sábado a terça-feira)

Gran Folia 2026, 16h à 1h, Esplanada dos Ministérios (Quadrante 2, Plano Piloto)

Plataforma Monumental, 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto)

Setor Carnavalesco Sul — Circuito Brasília em Folia, 10h às 22h, Setor Comercial Sul (vias das quadras 5 e 3 e Via S2, Plano Piloto)

Parque Folia Kids, 15h às 20h, Estacionamento 05 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek(Plano Piloto)

Bloco Pagodão Delas, 19h às 22h, Setor Comercial Sul (Plano Piloto)

14 de fevereiro (sábado)

Bloco Guardiões do Samba, 18h às 3h, Praça do Gaguinho (bairro São José, São Sebastião)

Bloco Carnaflow, 10h às 23h, Praça do Cidadão (Ceilândia Norte)

Bloco Mamãe Taguá 2026, 12h às 20h, estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque (Taguatinga)

Bloco do Rock — Quaresmada, 15h às 22h, Galeria dos Estados (Eixão Sul, Plano Piloto)

Bloco Brincantes do Gama, 16h às 21h, Praça Lourival Bandeira (Gama)

Bloco do Amor, 12h às 20h, Museu Nacional da República (Setor Cultural Sul, Plano Piloto)

Bloco Na Batida do Morro, 13h às 19h, Quadra 04 do Setor Comercial Sul (Plano Piloto)

Bloco Vassourinhas de Brasília, 15h às 19h, SCTS (Lote 1, Plano Piloto, concentração em frente ao Sesi Lab)

Aparelhinho, 11h às 19h, concentração na Fonte da Torre de TV com percurso pelo Eixo Monumental e encerramento atrás do Conic (Plano Piloto)

Aparelhinho, 9h às 23h59, Av. Recanto das Emas (Quadra 103, estacionamento público em frente ao shopping, Recanto das Emas)

Rebu o Bloco — Bloco Sapatão, 14h às 22h, Setor Bancário Sul (estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto)

Sorriso da Rua, 9h às 13h, estacionamento do Estádio Augustinho Lima (Sobradinho)

Bloco Baile da Piki, 14h às 22h, Rua do Lazer (Águas Claras)

Bloco Saly, 17h às 22h, Setor Comercial Sul (Plano Piloto)





15 de fevereiro (domingo)

Grito Carnaval Bloco Menino de Ceilândia, 11h às 17h, EQNM 1/3 (Via NM 1, em frente ao Shopping Popular, Ceilândia)

Bloco Baratinha 2026 — A Criança Longe das Drogas, 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto)

Charrete, 12h às 20h, Praça Zé Ramalho (Acampamento Rabelo, Vila Planalto, Plano Piloto)

Seca Pimenteira, 15h às 22h, Avenida Ponte Alta (Quadra 603, Casa 16, Riacho Fundo 2)

Bloco dos Raparigueiros, 16h à 0h, Esplanada dos Ministérios (Plano Piloto)

Bloco da Toca, 16h às 22h, Rua do Lazer (Avenida Boulevard Norte, esquina com a Avenida Parque de Águas Claras)

Bloco Afro Àsè Dúdú, 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 2 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga)

Bloco das 11, 17h às 23h59, Avenida Comercial (Quadra 04, Setor Leste, Estrutural, SCIA)

Bloco das Montadas, 13h às 21h, Museu Nacional da República (Setor Cultural da República, Plano Piloto)

Bloco dos Artistas, 15h às 19h, Parque de Águas Claras (às margens da Avenida Parque, Águas Claras)

Bloco Carnapati, 10h às 18h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento ao fundo do edifício-sede do Banco do Brasil, Plano Piloto)

Bloco Desmaiô, 10h às 20h, Galeria dos Estados (entre SCS e SBS, Plano Piloto)

Eu Acho é Pouco, 16h à 0h, Quadra 32/Lote 11/Praça do Gaguinho (Bairro São José, São Sebastião)

Eminha Kids, 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo, 16h às 22h, atrás da comercial da 201 Norte (rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto)





16 de fevereiro (segunda-feira)

Bloco Deficiente é a Mãe, 13h às 18h, Praça Central da Feira da Torre de TV (Plano Piloto)

Eminha Kids, 9h às 14h, Quadra 300/Praça da Bíblia (Recanto das Emas)

Bloco Baratona, 13h às 20h, estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (Plano Piloto)

Bloco Galinho de Brasília, 15h às 21h, Setor de Autarquias Sul (estacionamento da matriz da Caixa, Plano Piloto)

Bloquinho da Barriguda, 12h às 22h, St. Residencial Leste/Buritis (Quadra 1, ao lado do campo sintético, Planaltina

Concentra Mas Não Sai, 16h às 23h, SCES (Trecho 3, Conjunto 06, estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, Plano Piloto)

Bloco Só Contatinho, 14h às 18h, SHCES (Quadra 609 AE, estacionamento do Ginásio do Cruzeiro, Cruzeiro)

Grien — Grêmio Recreativo Infantil da Expressão Nordestina — Pintinho de Brasília, 9h às 14h, SAS (Quadra 3/4, atrás da matriz da Caixa Econômica Federal, Plano Piloto)

Bloco Vem Kem Ker, 17h à 0h, Avenida Central (Quadra 01, Conjunto 01, Setor Leste, Estrutural, SCIA)

Bloco Ledsbora, 15h às 22h, Setor Bancário Sul (Quadra 01, estacionamento do Edifício Luiza, Plano Piloto)

Bloco Brilho Cor e Som, 14h às 22h, Rua do Lazer (Águas Claras)





17 de fevereiro (terça-feira)

Bloco do Porão, 13h às 20h, Arena Conic (Setor de Diversões Sul, Conic, Plano Piloto)

Bloco de Pífanos Ventoinha de Canudo, 16h às 22h, atrás da comercial da 201 Norte (rumo ao túnel da tesourinha da 201/202 Norte, Plano Piloto)

Bloco H Zeiros, 14h às 22h, AE 03 (Praça Central do Riacho Fundo 1, Riacho Fundo)

Carna Rock, 15h às 21h, Rua 15 de Novembro (Planaltina)

Carnasarau, 17h às 23h, Praça da Bíblia (QNP 19, Área Especial, Ceilândia Norte)

Bloco do Seu Júlio, 14h às 20h, Parque de Exposições de Planaltina (Vila Nossa Senhora de Fátima)

Carnafercal, 14h às 20h, galpão da Feira Permanente da Fercal (Setor Engenho Velho, Fercal)

Du Nada Um Samba, 15h às 22h, Estação do Metrô do Guará

Bloco T.H.C (Techno, House e Carnaval), 15h às 22h, Setor Bancário Sul (Quadra 1, estacionamento do Bloco G, atrás do Edifício Luiza, Plano Piloto)

Groove do Bem, 16h às 23h, Taguaparque (estacionamento 02 em frente ao Centro Cultural, Taguatinga)

Bloco Pacotão, 12h às 20h, concentração na 302 Norte (com trajeto pela contramão da W3, sentido Gran Folia, Plano Piloto)

Carnaguariba — 7ª edição, 15h às 22h, EQNN 18/20 (Guariroba, Ceilândia Sul)





21 de fevereiro (sábado)

Bloco Maria Vai Casoutras, 13h às 21h, estacionamento Ana Lídia (Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto)

Bloco Calango Alternativo — edição “Rolê da Quebrada e da Diversidade”, 14h às 23h, corredor ao lado da Home Center Castelo Forte e Caesb (QN 302, Conjunto 08, Samambaia Sul)

Bloco Joaninha, 12h às 20h, estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque (Taguatinga)

Bloco Ressaca do Carnaval de Brasília, 16h à 0h, Núcleo Bandeirante





22 de fevereiro (domingo)

Bloco Manga Botânica, 14h às 22h, Parque Vivencial do Jardim Botânico 3 (Jardim Botânico)

Choro no Eixo com Márcio Marinho e convidados, 9h às 17h, Eixão (altura da 7 Norte, Plano Piloto)





28 de fevereiro (sábado)

Samba Quente, 18h à 0h, Quadra 01 (Lote 22/23, estacionamento em frente à Administração Regional, Água Quente)

Canteiro do Samba — A Maratona da Ressaca, 16h às 4h, Setor Bancário Sul (Quadra 02, Plano Piloto)





1º de março (domingo)

Bloco Carnaval Delas, 15h às 22h, Praça São Sebastião (Setor Tradicional, Planaltina)

Carnaflash, 16h às 22h30, Praça da Bíblia (Setor P, QNP 19E, Ceilândia)

Filhos de Guetta, 15h às 22h, Galeria dos Estados (SBS Quadra 02, Loja 46, Asa Sul, Plano Piloto)

Canteiro do Samba — A Maratona da Ressaca, 16h às 4h, Setor Bancário Sul (Quadra 02, Plano Piloto)

