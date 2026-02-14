Tradição e diversidade no carnaval do Setor Carnavalesco Sul

Laezia Bezerra — especial para o Correio — O grupo Folha Seca abriu o repertório musical da folia, neste sábado (14/2), no Setor Comercial Sul (SCS).

Bastante entusiasmada para mostrar sua fantasia de carnaval, Emily Marttinelly, 38, é musa da Mocidade do Gama e passou no Setor Carnavalesco para aproveitar a festa.

"Eu venho há mais de 20 anos, porque nosso carnaval é o melhor. Além de muita alegria, existe uma grande diversidade cultural e de também gênero", destacou ela, que brincou no Setor Carnavalesco Sul — um dos grandes espaços de concentração permanente de foliões.

Outra fantasia que chamou a atenção foi a de Rafael Lemos, que apostou na máscara de jacaré e garantiu o sucesso na folia. "Pensei em algo rápido e prático para o primeiro dia de carnaval. E por que não o jacaré? Apostei nele e estou me divertindo bastante, todo mundo me para tirar uma foto."





















Bloco da Vassourinha

Música, fantasias diversas e muito frevo durante a tarde, também agitaram os foliões. Fabiano Medeiros, diretor e maestro do bloco, destacou que o melhor da festa é ver a alegria das pessoas.

"Além de ver essa alegria contagiante, esses sorrisos todos, um dos maiores prazeres aqui é poder trazer diversidade cultural de outros estados, como Pernambuco, para Brasília. Olha essa música, esse frevo, essa empolgação!", ressaltou o maestro.

Kaio Carvalho, 28 anos, um dos bailarinos do bloco, dançou, pulou e inspirou os foliões na festa. "Isso é o nosso carnaval de Brasília, alegria, vida. Ver a empolgação e a felicidade estampada no rosto dessas pessoas é muito gratificante."

CB Folia

Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.

O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.

