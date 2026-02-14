InícioCidades DF
CARNAVAL 2026

Bloco do Amor reúne multidão no Museu Nacional com mensagem política

Foliões lotam área central de Brasília em festa marcada por inclusão, críticas políticas e clima de segurança

Entre fantasias criativas, personagens icônicos e críticas políticas estampadas em estandartes, o clima era de celebração, mas também de reflexão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Entre fantasias criativas, personagens icônicos e críticas políticas estampadas em estandartes, o clima era de celebração, mas também de reflexão - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Museu Nacional da República foi tomado por cores, glitter e bandeiras neste sábado (14/2), durante o Bloco do Amor. Conhecido por levantar pautas de diversidade, inclusão e resistência, o evento reuniu uma multidão de foliões que buscavam celebrar o carnaval com liberdade, segurança e tranquilidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre fantasias criativas, personagens icônicos e críticas políticas estampadas em estandartes, o clima era de celebração, mas também de reflexão. Muitos reforçavam que o carnaval é um espaço de expressão, não de permissividade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os amigos Paulo José Valério, 26 anos, bancário e morador da Octogonal; Sophia Hernades, 24, estudante do Jardim Botânico; e Luan do Planalto, 24, professor de Sobradinho, apostaram em uma fantasia com mensagem política contra a escala 6x1 de trabalho.

“Estamos com um estandarte pelo fim da escala 6x1. Nós somos do PCBR — Partido Comunista Brasileiro Revolucionário — e estamos aqui para trazer essa pauta, que é muito importante para a classe trabalhadora. Nós defendemos a escala 4x3, 30 horas semanais. Eu sou bancário, já trabalho 30 horas por semana, e não é por isso que os bancos vão falir. É uma escala plenamente possível e queremos que isso se estenda a toda a classe trabalhadora”, afirmou Paulo.

Bloco do Amor reúne multidão no Museu Nacional com bandeiras de diversidade e resistência
Bloco do Amor reúne multidão no Museu Nacional com bandeiras de diversidade e resistência (foto: Marcelo Ferreira//CB/DA Press )

Sophia reforçou que a mensagem dialoga diretamente com o espírito do carnaval. “Nosso lema é trabalhar menos e viver mais. A gente pede essa redução da escala para que o trabalhador possa curtir o carnaval, ter mais tempo para viver, cuidar da saúde e da família. É uma pauta importante de ser trazida no carnaval, porque é o momento em que o trabalhador consegue se divertir”.

A trilha sonora da festa misturava ritmos e estilos, com predominância dos grandes hits carnavalescos de Pedro Sampaio, Melody e Anitta, que embalaram a multidão ao longo da tarde.

Outro destaque do bloco foi a presença do grupo circense Arca de Arabescos. Com pernas de pau, roupas customizadas nas cores do bloco e bambolês, Lohrany Rego, 29, Sudré de Sousa, 24, e Lis Piantino, 23, chamavam atenção de quem passava para registrar fotos e vídeos.

Bloco do Amor reúne multidão no Museu Nacional com bandeiras de diversidade e resistência
Bloco do Amor reúne multidão no Museu Nacional com bandeiras de diversidade e resistência (foto: Marcelo Ferreira//CB/DA Press)

“É sempre um sorriso imediato que tiramos das pessoas. Existe um espanto, porque é uma extensão corporal que não é comum, mas é uma ferramenta artística no carnaval. A gente carrega essa herança e usa para transformar e trocar afetos”, explicou Sudré, que confeccionou a própria fantasia.

Festa em família

O clima de segurança também atraiu famílias. Mais afastado da multidão, o analista de sistemas William Silva, 49 anos, morador do Noroeste, brincava com a filha Mariah, 3 anos, em meio à espuma e confetes.

“Aqui está muito bem estruturado em termos de segurança. Tem polícia, bombeiro, qualquer emergência a gente está resguardado. Foi isso que me fez trazê-la para se divertir. O importante do carnaval é a alegria, a cultura, os desfiles. No Brasil, o país para para viver esse momento. E aqui em Brasília, que dizem ser a capital do rock, todo mundo também para para curtir o carnaval”, disse.

  • Bloco do amor - carnaval 2026
    Bloco do amor - carnaval 2026 Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press
  • 14/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - Bloco do Amor. lcoal Museu da República.
    14/02/2026 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Carnaval de Brasília 2026 - Bloco do Amor. lcoal Museu da República. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press
  • 14/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 - Bloco do Amor. lcoal Museu da Rep..blica.
    14/02/2026 Cr..dito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Bras..lia - DF - Carnaval de Bras..lia 2026 - Bloco do Amor. lcoal Museu da Rep..blica. Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 14/02/2026 19:41 / atualizado em 14/02/2026 22:14
SIGA
x