Carnaval dos Brincantes aposta em Libras e audiodescrição para garantir inclusão na folia

Criado em 2008, o tradicional Carnaval dos Brincantes do Gama movimenta a cidade neste sábado (14/2). A festa teve início às 16h, na Praça Lourival Bandeira (Cine Itapuã), reunindo famílias, artistas e a comunidade em geral em um evento aberto, gratuito e com recursos de acessibilidade, como intérprete de Libras em tempo real e audiodescrição.

Idealizado a partir da união de artistas da cidade, o bloco nasceu como um encontro cultural e se transformou em um espetáculo cênico-musical voltado à valorização da cultura popular brasileira. Desde então, consolidou-se como uma das celebrações mais tradicionais do Carnaval do Gama, com forte presença do público infantil e familiar.

Segundo o bonequeiro Marco Augusto, um dos integrantes do bloco, a essência da festa está na troca com o público. “A alegria que as pessoas nos trazem, que a gente consegue transmitir para elas, também, é o verdadeiro motivo desta festa acontecer”, afirmou.

A programação começou às 16h, com o cortejo, e seguiu às 17h30, com o Comboio Kids – Músicas que Brincam. Às 19h, sobe ao palco a Rapaziada Nota Mil. Encerrando a noite, às 20h, o Bloco Baiano de Quenguenhém presta homenagem a Raul Seixas.

Um dos destaques do Carnaval dos Brincantes é o compromisso com a inclusão. A programação tem Libras em tempo real e conta com audiodescrição, garantindo que pessoas surdas, cegas ou com baixa visão possam acompanhar as apresentações.

A programação integra o DF Folia 2026 e, neste ano, é realizada pela Associação Artise de Arte, Cultura e Acessibilidade, por meio de termo de colaboração com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Ao todo, o DF Folia reúne mais de 180 blocos distribuídos por diferentes regiões administrativas do Distrito Federal, além de três territórios fixos com programação especial ao longo do feriado. No Gama, o evento conta ainda com o apoio da Administração Regional.





