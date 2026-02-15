Pai, mãe e filho são presos com 12 celulares furtados

Laezia Bezerra - Especial para o Correio

Três pessoas de uma família foram presas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Pai, mãe e filho, foram detidos com 12 aparelhos celulares, furtados durante a folia.

A ocorrência teve início depois que uma vítima procurou um policial militar na W3 Sul e informou que foi furtado durante o carnaval próximo ao Museu Nacional. Logo, as equipes realizaram deslocamentos estratégicos até pontos indicado pelo sistema de rastreamento, incluindo a região da 504 Sul e o estacionamento do Banco Central.

De acordo com a PMDF, três pessoas estavam em um carro VW Virtus branco, portando diversos celulares. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram no veículo, em direção a Rodoviária do Plano Piloto.

O carro foi interceptado na plataforma superior. Um dos suspeitos, um homem de 30 anos, desembarcou e fugiu pé, sendo abordado na área interna da rodoviária, com oito aparelhos celulares. O carro seguiu em fuga, mas foi parado na altura do Taquari. O pai de 48 anos, e a mãe, de 44, foram presos. Os criminosos, os 12 aparelhos celulares recuperados e o veículo foram encaminhados à 5ª DP.