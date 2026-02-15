InícioCidades DF
BRASÍLIA

Incêndio atinge prédio na 715 Norte e mobiliza bombeiros

Após controlar as chamas, bombeiros atuam no rescaldo e na inspeção da área; não há registro de feridos

Apesar do susto, não foram registrados feridos - (crédito: Material cedido ao Correio)
Apesar do susto, não foram registrados feridos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um incêndio atingiu um prédio na 715 Norte neste domingo (15/2). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas já foram controladas e, até o momento, não há registro de feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o tenente Iranildo, oficial de informação pública da corporação, as equipes atuam na fase de rescaldo, etapa que os socorristas trabalham para resfriar possíveis focos remanescentes e eliminar pontos quentes que possam provocar a volta do fogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os bombeiros também realizam uma varredura detalhada na edificação para descartar a presença de vítimas e avaliar eventuais danos estruturais. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

 

Um incêndio atingiu um prédio na 715 Norte, neste domingo (15/2).
Um incêndio atingiu um prédio na 715 Norte, neste domingo (15/2). (foto: CBMDF/Reprodução)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 15/02/2026 14:29 / atualizado em 15/02/2026 14:30
SIGA
x