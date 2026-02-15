Incêndio atinge prédio na 715 Norte e mobiliza bombeiros

Apesar do susto, não foram registrados feridos - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um incêndio atingiu um prédio na 715 Norte neste domingo (15/2). De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), as chamas já foram controladas e, até o momento, não há registro de feridos.

Segundo o tenente Iranildo, oficial de informação pública da corporação, as equipes atuam na fase de rescaldo, etapa que os socorristas trabalham para resfriar possíveis focos remanescentes e eliminar pontos quentes que possam provocar a volta do fogo.

Os bombeiros também realizam uma varredura detalhada na edificação para descartar a presença de vítimas e avaliar eventuais danos estruturais. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

Um incêndio atingiu um prédio na 715 Norte, neste domingo (15/2). (foto: CBMDF/Reprodução)