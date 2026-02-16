InícioCidades DF
investigação

Pedro Turra é transferido para ala de segurança máxima da Papuda

Ex-piloto de Fórmula Delta, Pedro Turra, de 19 anos, preso desde janeiro pela morte de Rodrigo Castanheira, 16, está em cela de segurança máxima por medida de proteção

2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos - (crédito: Reproduçao Redes Sociais)
2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos - (crédito: Reproduçao Redes Sociais)

Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, réu na Justiça pelo homicídio do adolescente Rodrigo Castanheira, de 16, foi transferido para o pavilhão de segurança máxima do Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O ex-piloto da Fórmula Delta está preso desde 30 de janeiro. A permanência dele no pavilhão de segurança máxima tem como objetivo resguardar sua integridade física, procedimento adotado quando há risco à segurança do detento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nessas situações, o preso permanece em uma ala com maior controle e vigilância, destinada a evitar possíveis agressões ou ameaças por parte de outros internos.

Leia também: MPDFT pede que Pedro Turra indenize família da vítima em R$ 400 mil

Turra foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O crime ocorreu na saída de uma festa em Vicente Pires, no dia 24 de janeiro.

o caso 

Rodrigo Castanheira, de 16 anos, morreu na manhã do dia 7/2, após permanecer 16 dias internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Brasília, em Águas Claras. 

Após as agressões, Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde os médicos diagnosticaram traumatismo craniano severo diretamente relacionado ao espancamento, segundo laudo preliminar da equipe médica entregue à família. 

Pedro Turra chegou a ser preso em flagrante, mas foi liberado após pagamento de fiança no valor de 23,4 mil reais. Com o agravamento do estado de saúde da vítima, o Ministério Público solicitou a prisão preventiva do acusado.

A Justiça acatou o pedido, considerando a gravidade do caso e o risco à ordem pública. A defesa apresentou quatro pedidos de habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Superior Tribunal de Justiça, todos negados.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 16/02/2026 15:41
SIGA
x