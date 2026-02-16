Mulher é detida por moradores após suspeita de tentativa de sequestro

A suspeita e as testemunhas foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) - (crédito: Ed Alves/CB)

Uma mulher foi detida por moradores da quadra 617, em Samambaia, por suposta tentativa de sequestro de crianças na manhã do último domingo (15/2). Policiais militares (PMDF) do 11º Batalhão foram acionados para a ocorrência.

Segundo a corporação, a informação passada pelos moradores foi de que uma suspeita estaria sendo contida sob a acusação de tentar abordar crianças no local. Ao chegarem, os militares constataram que a mulher não apresentava sinais aparentes de agressão física.

De acordo com relatos de testemunhas, a suspeita teria sido vista ao longo da semana abordando crianças na região, supostamente utilizando um veículo preto. No entanto, no domingo, ela estava a pé. Uma das moradoras afirmou que a mulher teria chamado sua filha no portão de casa, além da filha de uma vizinha, o que gerou preocupação e mobilização entre os residentes.

Aos policiais, a mulher afirmou que estava apenas de passagem pela quadra e que teria conversado com as crianças sem qualquer intenção criminosa.

Diante do clima de tensão e da aglomeração de moradores, os policiais conduziram a suspeita e as testemunhas à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), para preservar a integridade física dos envolvidos e permitir a apuração adequada dos fatos.

A ocorrência foi registrada e o caso segue sob investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que apura possível tentativa de subtração de incapaz. Até o momento, não há confirmação de crime.