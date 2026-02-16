Folia Kids reúne famílias e amigos em clima seguro e divertido

Folia Kids levou música, brincadeiras e estrutura controlada para os pequenos foliões e suas famílias na tarde desta segunda-feira (16/2) - (crédito: Divulgação)

Realizado no estacionamento 5 do Parque da Cidade, o Folia Kids levou música, brincadeiras e estrutura controlada para os pequenos foliões e suas famílias na tarde desta segunda-feira (16/2). O evento aposta em um ambiente acolhedor, seguro e acessível.

Segundo o produtor Rafael Alves, a ideia surgiu de encontros familiares que cresceram ao longo dos anos. “O Folia Kids nasceu bem antes da gente promover esse evento. Ele nasceu em uma fazenda, em um encontro de amigos e foi crescendo. Chegou o momento que a gente precisava transbordar esse amor, essa alegria para toda família brasiliense”, explicou.

Embora exista há mais de 15 anos de maneira informal, o projeto foi aberto ao público recentemente, em 2024.

Rafael destaca que o foco é oferecer um espaço inclusivo. “É um bloco feito para famílias. A gente tem uma estrutura muito bem controlada, é um evento fechado, com limitação de entradas, foco no respeito e no cuidado, inclusive com acessibilidade”, disse. Para ele, o espírito do evento pode ser resumido em três palavras: “Família, alegria e respeito”.

A apresentadora Vanessa Rodrigues, 45 anos, reforçou o caráter diferenciado da festa. “O nosso diferencial é que a gente traz um carnaval um carnaval seguro, um carnaval pra criança, e mostramos que é possível fazer um carnaval em Brasília pra esse público com respeito e sem qualquer tipo de discriminação”, afirmou. Ela também destacou o papel educativo do evento: “Desde criancinha já vai conhecendo assuntos sérios de forma adequada".

Entre o público, a festa também foi oportunidade de fortalecimento de laços. As amigas Liáh Lins Cardoso Borges, 11 anos, e Pietra Monteiro Costa, 12, se conhecem desde pequenas e participaram pela primeira vez do Folia Kids após os pais de Liáh verem informações sobre o evento nas redes sociais.

“Foi a primeira vez que a gente veio e achou muito legal. Tem mais brinquedos, tem muita animação e a música também é muito boa. A gente já foi em outros carnavais, mas esse é diferente porque tem mais coisa pra fazer e é mais divertido”, contaram as amigas.

Pai de Liáh, o servidor público Gregório Borges, 43 anos, acompanhou a filha na festa e aprovou a proposta voltada às famílias.

