GranFolia reúne foliões que buscam diversidade musical e clima leve

Isabela Duarte fez a própria fantasia de arara vermelha - (crédito: Vitória Torres/CB)

Enquanto o som do Bloco Na Batida do Morro fazia o chão tremer ao lado, o GranFolia foi refúgio para os foliões que decidiram fugir do funk e apostar em outros estilos musicais nesta segunda-feira (16/2). Funcionando como receptor de blocos, o espaço reuniu um público mais variado e em menor quantidade, garantindo um início de festa marcado por clima leve e apresentações animadas do trio elétrico.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quem se destacou na multidão foi a engenheira agrônoma Isabela Duarte, 20 anos, moradora de Sobradinho. Vestida de arara vermelha, com asas coloridas feitas à mão, ela contou que produziu o próprio look usando feltro azul, verde, vermelho e amarelo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Eu queria fazer uma arara vermelha, essa era a minha inspiração. Fui juntando sem pensar muito para formar a asa e também fiz o rabo. Eu sou a responsável por montar as fantasias. Ontem, fiz a fantasia dos meus amigos. Todos os dias de carnaval estou indo fantasiada”, contou.

Isabela explicou que a ideia surgiu por morar em uma região de chácaras, onde vê muitas araras vermelhas. Para ela, o carnaval é o momento ideal para explorar o lado artístico. “Eu amo criar. É muito mais divertido ir fantasiado porque é a única época do ano que a gente pode exagerar no glitter e na roupa”, completou.

Leia também: Foliões se vestem de alegria e lotam as ruas de Brasília no carnaval



Outro destaque da festa foi o casal de pedagogos Camila Paula, 32, e Jeferson Rodrigues, 43, de Taguatinga. Eles aproveitaram fantasias usadas nas salas de aula para compor os looks da folia.

Casal de professores aproveitaram as fantasias que usam em sala de aula (foto: Vitória Torres/CB)

Jeferson surgiu caracterizado como o personagem Wolverine e explicou a escolha: “Aproveitei o carnaval para usar as fantasias que tenho guardadas para dar aula. Nada melhor que curtir um dia com alegria, com a fantasia do Wolverine, que é um ícone dos personagens que a criançada adora”.

Camila também entrou no clima e apostou em uma gata rosa. “Por ser professora, tenho fantasia de girassol, de gato, várias tiaras divertidas, aí hoje eu decidi vir de gata rosa. Ajuda muito as crianças nas aulas a prestarem atenção e também ficarem mais animados”.