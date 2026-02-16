Câmara Legislativa do DF repudia spray de pimenta contra Fábio Felix

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) emitiu uma nota repudiando o spray de pimenta lançado contra o deputado distrital Fábio Felix (Psol) durante uma confusão no bloco Rebu nesta segunda-feira (16/2).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A nota defende que o distrital estava cumprindo seu papel como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa ao averiguar a abordagem policial contra dois homens que estavam portando maconha. "Foi justamente na tentativa de estabelecer o diálogo entre policiais e foliões que o Deputado foi surpreendido, sem razão alguma, com spray de pimenta em seu rosto", afirmou a CLDF.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A nota ressalta que as imagens "não deixam dúvidas da atuação legítima e pacífica do Deputado". No mesmo trecho, afirma que enquanto pulava carnaval "sentiu-se no dever de tentar ajudar a desfazer a confusão que se instalou na redondeza", pontuou.



A nota assinada pelo Deputado Ricardo Vale (PT), 1º Vice-Presidente da CLDF no exercício da Presidência, afirma que irá cobrar as autoridades para que a agressão seja investigada, e os responsáveis, punidos.