Câmara Legislativa do DF repudia spray de pimenta contra Fábio Felix

O caso aconteceu durante a atuação do deputado após uma abordagem policial no bloco Rebu nesta segunda-feira (16/2). Os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP, na Asa Norte

16.02.2026 Marcelo Ferreira CB/DA Press. Carnaval 2026.Dep. Distrital Fábio Felix é atendido por brigadistas. - (crédito: Marcelo Ferreira CB/DA Press)
A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) emitiu uma nota repudiando o spray de pimenta lançado contra o deputado distrital Fábio Felix (Psol) durante uma confusão no bloco Rebu nesta segunda-feira (16/2). 

A nota defende que o distrital estava cumprindo seu papel como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa ao averiguar a abordagem policial contra dois homens que estavam portando maconha. "Foi justamente na tentativa de estabelecer o diálogo entre policiais e foliões que o Deputado foi surpreendido, sem razão alguma, com spray de pimenta em seu rosto", afirmou a CLDF. 

A nota ressalta que as imagens "não deixam dúvidas da atuação legítima e pacífica do Deputado". No mesmo trecho, afirma que enquanto pulava carnaval "sentiu-se no dever de tentar ajudar a desfazer a confusão que se instalou na redondeza", pontuou. 

A nota assinada pelo Deputado Ricardo Vale (PT), 1º Vice-Presidente da CLDF no exercício da Presidência, afirma que irá cobrar as autoridades para que a agressão seja investigada, e os responsáveis, punidos. 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 16/02/2026 23:11 / atualizado em 16/02/2026 23:16
