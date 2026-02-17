Colisão entre van e caminhão deixa 5 mortos no DF

Colisão entre van e caminhão deixa 5 mortos no Entorno do DF - (crédito: Reprodução/CBMDF )

Colisão entre van e caminhão deixou cinco mortos no km 52 da BR-020, em Planaltina (DF). O acidente aconteceu por volta das 5h desta terça-feira (17/2). Foram mobilizadas 12 viaturas de resgate para o local. No total, 17 vítimas foram atendidas, das quais 11 foram transportadas para unidades de saúde de Formosa e Brasília. Entre as vítimas há crianças e idosos.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, as vítimas estavam em estado grave e moderado de saúde. O destino dos ocupantes da van era Brasília.



A via foi interditada para segurança das equipes e atendimento da ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local. Segundo informações preliminares, a van transportava 16 ocupantes e colidiu contra a parte traseira da carreta, que trafegava pela faixa da direita. O motorista do veículo de carga não se feriu e realizou o teste de alcoolemia, com resultado negativo.



O condutor da carreta foi levado à 16ª Delegacia de Polícia Civil, em Planaltina (DF), para prestar esclarecimentos. A PRF ressalta que segue com as ações da Operação Carnaval até a próxima quarta-feira (18/2), mantendo o reforço no efetivo e a presença ostensiva de equipes em todas as rodovias federais do Distrito Federal e Entorno. O objetivo é intensificar a fiscalização e preservar vidas durante o feriado prolongado.

