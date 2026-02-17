Jovem de 23 anos é vítima de feminicídio no Recanto das Emas

Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta dentro de casa, na região do Recanto do Emas, na manhã desta terça-feira (17/2). De acordo com informações preliminares, o caso é investigado como feminicídio e ocorreu nas proximidades do 36º Grupamento de Bombeiro Militar do Recanto das Emas (GBM). O suspeito foi preso e encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde presta depoimento. A ocorrência segue em apuração.

» Ligue 190: Polícia Militar (PMDF)

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam):

» Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul (atende todo o DF, exceto Ceilândia)

» Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia (atende Ceilândia)

» Ouvidoria das Mulheres (Conselho Nacional do Ministério Público): para encaminhamento de denúncias diretamente ao Ministério Público.

WhatsApp: (61) 9366-9229

Telefones: (61) 3315-9467 / 3315-9468

» Ouvidoria Nacional da Mulher (Conselho Nacional de Justiça): para questões e denúncias sobre o andamento de processos judiciais.

Telefone: (61) 2326-4615