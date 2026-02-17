Concentra Mas Não Sai agita os foliões no Minas Tênis Clube
Bloco que nasceu em quadra da Asa Norte reúne foliões de todas as idades em festa sem desfile, marcada por música, segurança e clima acolhedor
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Sem trio elétrico nem cortejo pelas ruas, o bloco Concentra Mas Não Sai aposta em uma fórmula simples e bem-sucedida há mais de duas décadas: ficar parado e transformar um único espaço em uma grande festa. Criado em 2000 por moradores da 404/405 Norte, o evento surgiu da vontade de fazer um carnaval diferente, mais seguro e voltado às famílias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Juntamos uns amigos e começamos a fazer um carnaval diferente dos outros. Em vez de o bloco sair, o nosso concentrava a galera e não saía. A ideia sempre foi ficar parado, fazendo música e carnaval dentro da quadra, com muitas crianças e famílias. Só que foi crescendo muito”, relembra um dos fundadores.
Com o aumento do público, o bloco precisou mudar de local por questões de segurança, atendendo a orientações da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança. Desde 2025, a festa ocorre no estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, no Plano Piloto.
“A gente acolheu essa mudança pensando na segurança de todos. O bloco continua com a mesma essência: é familiar, tranquilo e respeitoso. Essa é a nossa marca registrada.”
Segundo ele, a principal diferença em relação a outros eventos é justamente não desfilar pelas ruas.
“Ele nasceu com essa característica básica de não andar de um ponto a outro. É um bloco para ficar, conviver e aproveitar.”
Entre os foliões estavam Ednei Moita, 53 anos, analista de sistemas, e Gilvão Guimarães, 47, servidor público, casados há cinco anos. O casal decidiu voltar após a experiência positiva nos anos anteriores.
“A gente veio antes e foi muito divertido, muito tranquilo e muito seguro. Então hoje voltamos com certeza, porque já sabíamos que seria animado de novo”, conta Ednei. Para eles, o diferencial está justamente na combinação entre animação e conforto.
“É muito animado, mas ao mesmo tempo mais tranquilo que outros blocos. Tem alguns que são muito bagunçados, na minha opinião, e aqui, não. Acho que, pela localização também, parece ter menos gente, então dá para curtir melhor.”
Quem também viveu um momento especial foi a estudante Melissa Roncato, 17 anos, que participou do primeiro bloquinho da vida. Fantasiada de cupido, ela escolheu o evento justamente pela proposta mais calma.
“Eu nunca tinha ido a um bloco antes, nem tinha me fantasiado para o carnaval. A gente achou que aqui seria bem tranquilo, mais de boa. Vi as asas e pensei que tinha que vir de cupido, porque combina com rosa e vermelho e com esse clima de amor do carnaval.” Surpresa com a experiência, Melissa saiu encantada. “Gostei muito, foi bem legal mesmo. Quero voltar outras vezes, com certeza. Dá vontade de que vire uma rotina, de participar todo ano.”
CB Folia
Realizada pelo Correio Braziliense, a 9ª edição do Prêmio #CBFolia 2026 se consolida como o principal tributo à criatividade e à diversidade do carnaval do Distrito Federal. A avaliação é feita por uma Comissão Julgadora composta por profissionais experientes de jornalismo.
O público também participa na categoria Melhor Bloco de Rua — Voto Popular, com direito a um voto por pessoa, mediante uso obrigatório de um e-mail Gmail, garantindo a transparência do processo. Além disso, leitores podem enviar fotos para concorrer nas categorias de Melhor Fantasia Adulto e Infantil, avaliadas pelo júri técnico.
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
Lilian Alencar curtiu sozinha o bloco
Concentra Mas Não Sai fantasiada de abelha
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília. Vigilância sanitária fazendo inspeção.
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília. Carolina Fontes e família
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília. Antoine da Cunha e Maria da Cunha
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília. Vigilância sanitária fazendo inspeção.
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
Mirian Oliveira transbordando alegria no Balança Mas Não Sai
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
16/02/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Carnaval 2026 Bloco Concentra mas não sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
Bloco Concentra Mas Não Sai no estacionamento do Clube Minas Brasília
Foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press
Concentra Mas Não Sai reúne foliões de todas as idades em festa sem desfile, marcada por música, segurança e clima acolhedor
Foto: Marcelo Ferreira CB/DA Press
Concentra Mas Não Sai reúne foliões de todas as idades em festa sem desfile, marcada por música, segurança e clima acolhedor
Foto: Marcelo Ferreira CB/DA Press
Melissa Roncato participou do primeiro bloquinho da vida no Concentra Mas Não Sai
Foto: Marcelo Ferreira CB/DA Press
Ednei Moita e Gilvão Guimarães prezam pela combinação entre animação e conforto do Bloco Concentra Mas Não Sai
Foto: Marcelo Ferreira CB/DA Press
Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.