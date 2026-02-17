Concentra Mas Não Sai agita os foliões no Minas Tênis Clube

Sem trio elétrico nem cortejo pelas ruas, o bloco Concentra Mas Não Sai aposta em uma fórmula simples e bem-sucedida há mais de duas décadas: ficar parado e transformar um único espaço em uma grande festa. Criado em 2000 por moradores da 404/405 Norte, o evento surgiu da vontade de fazer um carnaval diferente, mais seguro e voltado às famílias.

“Juntamos uns amigos e começamos a fazer um carnaval diferente dos outros. Em vez de o bloco sair, o nosso concentrava a galera e não saía. A ideia sempre foi ficar parado, fazendo música e carnaval dentro da quadra, com muitas crianças e famílias. Só que foi crescendo muito”, relembra um dos fundadores.

Com o aumento do público, o bloco precisou mudar de local por questões de segurança, atendendo a orientações da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança. Desde 2025, a festa ocorre no estacionamento do Minas Brasília Tênis Clube, no Plano Piloto.

“A gente acolheu essa mudança pensando na segurança de todos. O bloco continua com a mesma essência: é familiar, tranquilo e respeitoso. Essa é a nossa marca registrada.”

Segundo ele, a principal diferença em relação a outros eventos é justamente não desfilar pelas ruas.

“Ele nasceu com essa característica básica de não andar de um ponto a outro. É um bloco para ficar, conviver e aproveitar.”

Entre os foliões estavam Ednei Moita, 53 anos, analista de sistemas, e Gilvão Guimarães, 47, servidor público, casados há cinco anos. O casal decidiu voltar após a experiência positiva nos anos anteriores.

“A gente veio antes e foi muito divertido, muito tranquilo e muito seguro. Então hoje voltamos com certeza, porque já sabíamos que seria animado de novo”, conta Ednei. Para eles, o diferencial está justamente na combinação entre animação e conforto.

“É muito animado, mas ao mesmo tempo mais tranquilo que outros blocos. Tem alguns que são muito bagunçados, na minha opinião, e aqui, não. Acho que, pela localização também, parece ter menos gente, então dá para curtir melhor.”

Quem também viveu um momento especial foi a estudante Melissa Roncato, 17 anos, que participou do primeiro bloquinho da vida. Fantasiada de cupido, ela escolheu o evento justamente pela proposta mais calma.

“Eu nunca tinha ido a um bloco antes, nem tinha me fantasiado para o carnaval. A gente achou que aqui seria bem tranquilo, mais de boa. Vi as asas e pensei que tinha que vir de cupido, porque combina com rosa e vermelho e com esse clima de amor do carnaval.” Surpresa com a experiência, Melissa saiu encantada. “Gostei muito, foi bem legal mesmo. Quero voltar outras vezes, com certeza. Dá vontade de que vire uma rotina, de participar todo ano.”

