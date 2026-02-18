InícioCidades DF
Lancha pega fogo no Lago Paranoá e deixa uma pessoa ferida

Incêndio em embarcação mobiliza Corpo de Bombeiros; uma pessoa fica ferida e é levada ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar atendendo ocorrência de incêndio em uma lancha no Lago Paranoá - (crédito: Imagem cedida ao Correio)
O Corpo de Bombeiros Militar atendendo ocorrência de incêndio em uma lancha no Lago Paranoá - (crédito: Imagem cedida ao Correio)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesta terça-feira (18/2), uma ocorrência de incêndio em uma lancha no Lago Paranoá. O chamado foi registrado às 9h52, mobilizando três viaturas.

O incidente ocorreu no Setor de Clubes Norte, em uma marina próxima ao Cresspom, na Asa Norte. Ao chegar ao local, os militares encontraram a embarcação completamente tomada pelas chamas. As equipes rapidamente acionaram linhas de mangueira e conseguiram controlar o fogo.

Uma pessoa, do sexo masculino, precisou ser encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte. Ele estava consciente, orientado e apresentava queimaduras de 2º grau no braço direito e no rosto.

O local do incêndio permaneceu sob os cuidados do proprietário da lancha. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio, e a perícia do CBMDF foi acionada para investigação.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
18/02/2026
