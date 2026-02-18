InícioBrasil
CARNAVAL 2026

Viradouro é eleita melhor escola no Estandarte de Ouro

Agremiação de Niterói foi considerada a melhor na categoria "Grupo Especial" pelo desfile em homenagem ao Mestre Ciça

"O mestre de bateria brasileiro Mestre Ciça faz gestos ao lado da atriz Juliana Paes, durante o desfile da escola de samba Unidos do Viradouro em sua homenagem, na segunda noite do Carnaval do Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Brasil, na madrugada de 17 de fevereiro de 2026. - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

A Unidos do Viradouro foi escolhida, na manhã desta quarta-feira (18/2), como a melhor escola do Grupo Especial pelo Estandarte de Ouro, principal premiação do Carnaval carioca. A agremiação de Niterói apresentou o enredo “Pra Cima, Ciça”, dedicado ao seu mestre de bateria. De acordo com o júri, em avaliação divulgada por O Globo, o desfile se destacou por “explorar com maestria o carisma dessa figura, tanto como representante do sambista tradicional quanto pela sua presença marcante”.

Ciça participou da apresentação ao integrar a comissão de frente e, em seguida, retornou ao início da pista para se juntar à bateria Furacão Vermelho e Branco. Ele repetiu uma cena do Carnaval de 2007 ao subir em um carro alegórico com os ritmistas e reger a bateria do alto, ao lado da rainha Juliana Paes.

Na disputa pelo prêmio principal, o Estandarte selecionou uma finalista por noite de desfiles: a Imperatriz Leopoldinense no domingo, a Viradouro na segunda-feira e a Unidos de Vila Isabel na terça-feira.

Além do troféu de melhor escola, a Viradouro venceu nas categorias melhor comissão de frente e melhor mestre-sala. O prêmio de melhor puxador foi entregue a Igor Sorriso, da Salgueiro.

O júri também anunciou outros vencedores ao longo da programação. No domingo, a UPM foi eleita a melhor escola da Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval carioca. A União do Parque Acari recebeu o prêmio de melhor samba-enredo. Já o Prêmio Fernando Pamplona, que reconhece o uso criativo de materiais de baixo custo nos desfiles, foi concedido à Acadêmicos de Vigário Geral.

Concedido desde 1972 pelo jornal O Globo, o prêmio é realizado em parceria com o jornal Extra. 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/02/2026 10:29
