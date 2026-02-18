Viradouro é eleita melhor escola no Estandarte de Ouro

A Unidos do Viradouro foi escolhida, na manhã desta quarta-feira (18/2), como a melhor escola do Grupo Especial pelo Estandarte de Ouro, principal premiação do Carnaval carioca. A agremiação de Niterói apresentou o enredo “Pra Cima, Ciça”, dedicado ao seu mestre de bateria. De acordo com o júri, em avaliação divulgada por O Globo, o desfile se destacou por “explorar com maestria o carisma dessa figura, tanto como representante do sambista tradicional quanto pela sua presença marcante”.

Ciça participou da apresentação ao integrar a comissão de frente e, em seguida, retornou ao início da pista para se juntar à bateria Furacão Vermelho e Branco. Ele repetiu uma cena do Carnaval de 2007 ao subir em um carro alegórico com os ritmistas e reger a bateria do alto, ao lado da rainha Juliana Paes.

Na disputa pelo prêmio principal, o Estandarte selecionou uma finalista por noite de desfiles: a Imperatriz Leopoldinense no domingo, a Viradouro na segunda-feira e a Unidos de Vila Isabel na terça-feira.

Além do troféu de melhor escola, a Viradouro venceu nas categorias melhor comissão de frente e melhor mestre-sala. O prêmio de melhor puxador foi entregue a Igor Sorriso, da Salgueiro.

O júri também anunciou outros vencedores ao longo da programação. No domingo, a UPM foi eleita a melhor escola da Série Ouro, a segunda divisão do Carnaval carioca. A União do Parque Acari recebeu o prêmio de melhor samba-enredo. Já o Prêmio Fernando Pamplona, que reconhece o uso criativo de materiais de baixo custo nos desfiles, foi concedido à Acadêmicos de Vigário Geral.

Concedido desde 1972 pelo jornal O Globo, o prêmio é realizado em parceria com o jornal Extra.