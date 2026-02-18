InícioCidades DF
Estação Galeria

Revólver é apreendido em linha de revista em carnaval na Asa Sul

Homem, morador de Valparaíso (GO), foi detido e levado à 5ª DP. Apreensão ocorreu na Estação Galeria, na Asa Sul, na noite dessa terça (17)

Arma de fogo e munições foram apreendidas na Estação Galeria - (crédito: Divulgação/PMDF)
Arma de fogo e munições foram apreendidas na Estação Galeria - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um revólver calibre.38, contendo cinco munições, foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma linha de revista na Estação Galeria, na Asa Sul. Segundo a corporação, o homem que a portava, de identidade não revelada, é morador de Valparaíso (GO). Ele foi detido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para o registro da ocorrência. O caso ocorreu na noite de terça-feira (17/2). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No domingo (15), três pessoas de uma mesma família foram detidas, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, com 12 celulares, furtados durante a folia. O pai de 48 anos, e a mãe, de 44, foram presos. Os suspeitos, os aparelhos recuperados e o veículo no qual o trio tentou fugir foram encaminhados à 5ª DP.   

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em participação no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — de segunda-feira (16/2), o secretário executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury destacou a importância da fiscalização tanto na entrada quanto na saída dos blocos.

Segundo ele, as linhas de revista, adotadas desde 2023, têm eficácia comprovada pelo recolhimento de centenas de objetos cortantes. A novidade deste ano, ainda em fase experimental, é a revista após os eventos, com o objetivo central de coibir o roubo de aparelhos celulares.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 18/02/2026 08:58
SIGA
x