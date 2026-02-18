Revólver é apreendido em linha de revista em carnaval na Asa Sul

Um revólver calibre.38, contendo cinco munições, foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma linha de revista na Estação Galeria, na Asa Sul. Segundo a corporação, o homem que a portava, de identidade não revelada, é morador de Valparaíso (GO). Ele foi detido e conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) para o registro da ocorrência. O caso ocorreu na noite de terça-feira (17/2).

No domingo (15), três pessoas de uma mesma família foram detidas, na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto, com 12 celulares, furtados durante a folia. O pai de 48 anos, e a mãe, de 44, foram presos. Os suspeitos, os aparelhos recuperados e o veículo no qual o trio tentou fugir foram encaminhados à 5ª DP.

Em participação no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — de segunda-feira (16/2), o secretário executivo de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury destacou a importância da fiscalização tanto na entrada quanto na saída dos blocos.

Segundo ele, as linhas de revista, adotadas desde 2023, têm eficácia comprovada pelo recolhimento de centenas de objetos cortantes. A novidade deste ano, ainda em fase experimental, é a revista após os eventos, com o objetivo central de coibir o roubo de aparelhos celulares.