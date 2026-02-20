GDF doa 3 toneladas de alimentos a abrigo de cães e gatos resgatados

Três toneladas de alimentos foram doadas para o Abrigo Flora e Fauna - (crédito: Divulgação/Seagri-DF)

Por Luiz Francisco*

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) doou aproximadamente três toneladas de carne ao Abrigo Flora e Fauna, no Núcleo Rural Ponte Alta Sul, no Gama. O local recebe cães e gatos resgatados.

Os alimentos doados passaram por uma avaliação técnica, já que são produtos agropecuários apreendidos por estarem sem documentação ou inspeção sanitária obrigatória. Após a análise, foram consideradas próprias para o consumo animal e destinadas aos cães e gatos resgatados. A maioria dos bichos são vítimas de abandono e maus-tratos.

Essa foi a primeira doação de alimentos realizada pela Seagri-DF no ano. Em 2025, foram cerca de 7,5 toneladas de produtos alimentícios doados, sendo aproximadamente 5 toneladas destinadas à alimentação animal e outras para o consumo humano.

Doações

A Seagri-DF realiza as doações a produtores, entidades e organizações interessados em receber os alimentos. Os consumidores devem estar cadastrados junto à secretaria, o que pode ser solicitado pelo e-mail: difit@seagri.df.gov.br.

As doações voltadas a pessoas em situação de vulnerabilidade são feitas por intermédio do Programa de Coleta e Doação de Alimentos (PCDA), que atende às entidades por meio do banco de alimentos da Ceasa-DF. As instituições interessadas podem entrar em contato pelo telefone (61) 3686-4831 e escolher a opção 3.

Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho