Chuvas forçam fechamento preventivo das piscinas da Água Mineral

A decisão visa evitar acidentes enquanto o terreno e as instalações permanecem instáveis - (crédito: Vitor Gripp/Esp CB/DA.Press)

Os brasilienses que planejavam visitar o Parque Nacional de Brasília neste sábado (21/2) e domingo (22/2) precisarão ajustar os planos. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou o fechamento preventivo das piscinas Areal e Pedreira, bastante frequentadas pelos visitantes.

O motivo da interdição são os danos causados pelo volume intenso de chuvas que atingiu o Distrito Federal nas últimas semanas. Segundo a administração, o temporal comprometeu as estruturas de escoamento de água e as áreas de acesso dos visitantes.

A decisão visa evitar acidentes enquanto o terreno e as instalações permanecem instáveis. "Por medida de segurança, as duas piscinas permanecerão fechadas, de forma preventiva, para vistoria e análise de condições de uso por uma equipe de engenharia", afirma a nota oficial do ICMBio.

Ainda não há uma data confirmada para a reabertura, pois o órgão aguarda a avaliação dos especialistas. O instituto reforçou que as informações sobre "eventuais reformas e abertura das piscinas serão atualizadas após a conclusão do laudo técnico".

