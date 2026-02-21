Morre Carlos Ivan Pereira, professor aposentado da Secretaria de Educação

Carlos deixa a mulher e dois filhos. Sepultamento será na segunda-feira (23/2) - (crédito: Arquivo pessoal)

Faleceu, na noite deste sábado (21/2), aos 56 anos, o professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Carlos Ivan Pereira. Ele lutava contra um câncer e estava internado em tratamento. Carlos deixa dois filhos e a mulher, a gerente de Comercial e Marketing do Correio, Sueli Parente, com quem estava casado há 30 anos.

O professor aposentado também trabalhou no Correio. Vascaíno, Carlos será enterrado vestido na camisa do time do coração. Família e amigos lembram com afeto do amor dele pela natureza e pela pesca.

O sepultamento será realizado na segunda-feira (23/2) em horário e local a serem confirmados.