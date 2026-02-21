InícioCidades DF
Bombeiros combatem incêndio em Samambaia Sul

CBMDF impediu que o fogo se alastrasse para as residências vizinhas. Chamas estavam concentradas em um estofado na garagem da casa

Incêndio ocorreu na tarde deste sábado (21), em uma casa de Samambaia Sul - (crédito: Divulgação/ CBMDF)
Uma casa pegou fogo, na tarde deste sábado (21/2), em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) evitou que o incêndio doméstico ganhasse grandes proporções. A ocorrência foi registrada por volta das 13h52, perto da Agência do Trabalhador, mobilizando três viaturas da corporação.

Ao chegarem ao endereço, as equipes de socorro encontraram a residência tomada por uma densa fumaça. Os militares montaram linhas de mangueiras para o combate direto às chamas, que estavam concentradas em um estofado na garagem da casa. 

O fogo foi extinto antes que pudesse se alastrar para as edificações vizinhas. Após o controle da situação e a eliminação de riscos, o imóvel ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre as causas do incêndio.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 21/02/2026 16:07
