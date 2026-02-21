Bombeiros combatem incêndio em Samambaia Sul

Incêndio ocorreu na tarde deste sábado (21), em uma casa de Samambaia Sul - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma casa pegou fogo, na tarde deste sábado (21/2), em Samambaia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) evitou que o incêndio doméstico ganhasse grandes proporções. A ocorrência foi registrada por volta das 13h52, perto da Agência do Trabalhador, mobilizando três viaturas da corporação.

Ao chegarem ao endereço, as equipes de socorro encontraram a residência tomada por uma densa fumaça. Os militares montaram linhas de mangueiras para o combate direto às chamas, que estavam concentradas em um estofado na garagem da casa.

O fogo foi extinto antes que pudesse se alastrar para as edificações vizinhas. Após o controle da situação e a eliminação de riscos, o imóvel ficou sob a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não há informações sobre as causas do incêndio.