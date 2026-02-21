InícioCidades DF
FURTO DE CABOS

Homem é preso pela terceira vez em uma semana por furto de cabos

Segundo a PMDF, ele já possui cinco passagens pelo crime de furto de cabos. Duas delas ocorreram nesta semana, em 16 e 17 de fevereiro

Homem é preso pela terceira vez em uma semana por furto de cabos - (crédito: PMDF/Divulgação)
Homem é preso pela terceira vez em uma semana por furto de cabos - (crédito: PMDF/Divulgação)

Pela terceira vez em menos de uma semana, um homem foi detido por tentar furtar cabos de energia na Asa Norte. A ocorrência mais recente foi registrada na madrugada deste sábado (21/2), na Quadra 912, perto do Parque Burle Marx.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A ação foi flagrada por um segurança que atua no parque e registrada em vídeo. Nas imagens, o suspeito — que vestia blusa laranja e boné amarelo — aparece usando uma faca para cavar o solo e alcançar a fiação elétrica. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por meio da Rede de Vizinhos Protegidos e enviou equipes do 3º Batalhão ao local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais localizaram o homem com as mesmas características no exato momento em que ele escavava o ponto indicado. Segundo a PMDF, ele já possui cinco passagens pelo crime de furto de cabos. Duas delas ocorreram nesta semana, em 16 e 17 de fevereiro.

O suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi feito Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo porte de arma branca, referente à faca utilizada na ação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/02/2026 20:32
SIGA
x