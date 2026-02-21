Homem é preso pela terceira vez em uma semana por furto de cabos - (crédito: PMDF/Divulgação)

Pela terceira vez em menos de uma semana, um homem foi detido por tentar furtar cabos de energia na Asa Norte. A ocorrência mais recente foi registrada na madrugada deste sábado (21/2), na Quadra 912, perto do Parque Burle Marx.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ação foi flagrada por um segurança que atua no parque e registrada em vídeo. Nas imagens, o suspeito — que vestia blusa laranja e boné amarelo — aparece usando uma faca para cavar o solo e alcançar a fiação elétrica. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por meio da Rede de Vizinhos Protegidos e enviou equipes do 3º Batalhão ao local.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os policiais localizaram o homem com as mesmas características no exato momento em que ele escavava o ponto indicado. Segundo a PMDF, ele já possui cinco passagens pelo crime de furto de cabos. Duas delas ocorreram nesta semana, em 16 e 17 de fevereiro.

Leia também: Mulher é presa com Mounjaro manipulado e anabolizantes irregulares



O suspeito foi conduzido à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte), onde foi feito Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo porte de arma branca, referente à faca utilizada na ação.