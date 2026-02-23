Agências oferecem mais de 927 vagas de emprego nesta segunda (23/2)

O número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 na comparação com 2024 - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal começam a semana com ofertas de 927 vagas para a população que está a procura de uma oportunidade de trabalho, nesta segunda-feira (23/2). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

O posto com maior salário é o de supervisor comercial, na Candangolândia. Ao todo, são quatro vagas abertas para pessoas com ensino médio completo e experiência prévia na função. Os salários chegam a R$ 2,8 mil. Além disso, outros cargos destacam-se pela quantidade de vagas disponíveis. Entre eles, o de fiscal de prevenção de perdas, em Samambaia Norte, com 30 oportunidades. Não há exigência de experiência, mas é preciso ter ensino médio completo. A remunerção é de R$ 1,7 mil.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Ainda pode ser utilizado o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).



