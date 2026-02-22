O adeus a Carlos Ivan; professor aposentado será sepultado nesta segunda-feira

O professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal Carlos Ivan Pereira morreu no último sábado, aos 56 anos. Ele enfrentava um câncer havia anos e estava internado para tratamento. Carlos deixa dois filhos, João Victor Parente da Silva, de 18 anos; e Pedro Henrique Parente da Silva, 23, além da esposa, Sueli Parente, gerente Comercial e de Marketing do Correio, com quem era casado havia 30 anos.

Além da atuação na rede pública de ensino, Carlos Ivan também trabalhou no Correio. Torcedor do Vasco, será velado com a camisa do time do coração, nesta segunda-feira (23/2), a partir das 8h30, no Templo Ecumênico 2 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 11h.



Familiares e amigos se recordam do professor pelo amor à natureza, pelas viagens e pela paixão pela pesca. Nas redes sociais, João Victor deixou uma mensagem de agradecimento ao pai: “Obrigado por tudo, papai”.



Amigo de longa data, Jodeval Delmondes de Lima, 58 anos, relembrou a trajetória de Carlos Ivan Pereira desde os tempos de escola, na década de 1980. Segundo ele, a amizade atravessou décadas e foi marcada por aventuras e encontros quase diários. “Criamos um grupo de amigos da natureza chamado Lobo Guará, onde postávamos nossas aventuras na Chapada dos Veadeiros, em Cavalcante. Ele e mais dois amigos têm um ranchinho à beira do rio e eu tenho outro, a oito quilômetros de lá. Viajávamos sempre juntos e nos víamos quase todo dia”, contou.



Emocionado, Jodeval destacou o espírito solidário e a força do professor diante da doença. “Pessoa maravilhosa, muito preocupada com seus semelhantes, prestativa e amiga. Muito forte e guerreiro, pois vinha lutando contra essa doença havia anos. Estou muito triste por perder meu amigo aventureiro dessa forma tão precoce. Que Deus o receba em seus braços com toda a honra que ele merece. Vamos sentir muita falta”, lamentou.



Maria Valda César, pedagoga e administradora de 63 anos, amiga da família há cerca de 20 anos, descreveu Carlos Ivan como um homem dedicado e agregador. “Ele sempre foi incrível. Muito dedicado à família, tinha vários amigos e era visto como uma pessoa agregadora, feliz, animada”, afirmou. Segundo ela, o professor enfrentou a doença com coragem e disposição. “Lutou oito anos no tratamento e nunca desanimou. Viajava, ia para o campo, adorava pescar, aproveitar a natureza”, relembrou.



Amiga de Sueli Parente — a quem chama de irmã —, Maria Valda destacou o amor do casal. “Ele amava a Suely e a chamava de Lili. Seus filhos são muito bem educados, respeitosos e amáveis”, destacou.

Nas redes sociais, amigos também prestaram homenagens emocionadas ao professor. “Meu amigo Ivan... Eu nunca vou me esquecer da forma como você me recebia em sua casa. Você me abraçava e dizia: ‘Você é muito bem-vindo aqui em casa, sempre. Eu gosto muito de você’”, escreveu Fabrício Cardoso, ao agradecer pela generosidade do amigo. Marlon Braz Oliveira relembrou a amizade construída no magistério: “Prosas e mais prosas sobre viagens, pescaria, Land Rover Defender, nosso tanque de guerra. Descanse em paz, meu amigo, no oriente eterno com o Divino Criador”.