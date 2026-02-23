Inmet prevê chuva intensa durante a semana no DF e emite aviso laranja

Prepare o guarda-chuva nesta segunda-feira (23/2). O Distrito Federal deve enfrentar uma semana de muita chuva e céu encoberto, com previsão de precipitações generalizadas e persistentes em todas as regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A condição motivou a emissão de aviso laranja para chuvas intensas, que deve seguir vigente durante toda semana.

De acordo com o órgão, a temperatura mínima registrada em Brasília foi de 18°C, enquanto a máxima prevista deve chegar aos 27°C. A umidade relativa do ar atingiu 97% nas primeiras horas do dia, o que revela que a atmosfera está bastante carregada. Ao longo da tarde, a mínima deve ficar em torno de 60%, mantendo o ambiente úmido na capital.

De acordo com o meteorologista do Inmet, Mécio Dantas, a chuva não deve se concentrar apenas em pancadas isoladas. "A expectativa é de precipitações mais abrangentes, com períodos de chuva contínua que podem durar várias horas. Embora nem sempre ocorram de forma intensa, essas chuvas persistentes aumentam o risco de transtornos como alagamentos em áreas urbanas e dificuldades no trânsito", informou.

O especialista disse que o principal fator responsável pelo tempo chuvoso é a atuação de um canal de umidade sobre a região. Segundo ele, ainda não há confirmação oficial da formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), sistema que costuma provocar episódios prolongados de chuva no Centro-Oeste. No entanto, a persistência da umidade em diferentes níveis da atmosfera pode favorecer a configuração desse fenômeno ao longo da semana.