PMDF apreende medicamentos sem registro em clínica veterinária

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), juntamente com a Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde (SES-DF), apreendeu em uma clínica veterinária centenas de medicamentos e drogas em situação irregular ou com prazo de validade vencido depois que uma denúncia anônima foi registrada na Ouvidoria do Governo do Distrito Federal (GDF).

Dentre os itens apreendidos, foram encontrados: caixas de Tizerpatida (remédio para emagrecimento) estrangeiras e manipuladas sem qualquer registro, ampolas de somatropina, testosterona e outros esteroides, além de uma série de soluções diluentes e mais substâncias fora do prazo de validade.

Márcia Olivé, diretora da Vigilância Sanitária do DF, reitera a importância de ações como essa, realizada na sexta-feira (20/2), para garantir a saúde da população: “Quando retiramos de circulação medicamentos sem registro ou vencidos, estamos prevenindo intoxicações graves, reações adversas severas e tratamentos ineficazes. A saúde pública do Distrito Federal exige que todos os insumos sigam padrões rigorosos de qualidade, e não toleraremos estabelecimentos que coloquem o lucro acima da segurança do paciente", relatou.



