GDF sanciona revisão do PDOT; plano prevê 28 novas áreas de regularização

O Governo do Distrito Federal sanciona, na manhã desta segunda-feira (23/2), o projeto de lei complementar que revisa o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do DF. A nova legislação, que terá vigência pelos próximos 10 anos, é o principal instrumento de planejamento urbano da capital, definindo as diretrizes para ocupação do solo, habitação, transporte e preservação ambiental em todo o território.

Ao Correio, o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, adianta que a sanção é o passo inicial para destravar processos históricos na capital. "O plano diretor é o início do processo. É ele que prevê a possibilidade de regularização. A expectativa é que, com os mecanismos que foram criados, a gente consiga avançar e desburocratizar cada vez mais esses processos", afirma.

Segundo Vaz, o texto se estrutura em cinco pontos: moradia digna, regularização fundiária, transporte e mobilidade; resiliência territorial e desenvolvimento sustentável do território. O projeto prevê 28 áreas de regularização, cujos processos — conduzidos por órgãos como Terracap e Codhab, ou por particulares — devem levar de seis meses a alguns anos, a depender de variáveis ambientais e de titularidade.

Além da regularização fundiária, o secretário destacou que o PDOT foca na criação de "centralidades" para levar postos de trabalho para perto das moradias, reduzindo o fluxo pendular em direção ao Plano Piloto. A estratégia também prioriza a habitação de baixa renda e a "resiliência territorial", com a criação de refúgios climáticos por meio de arborização urbana. O planejamento prevê que o crescimento da cidade acompanhe os eixos de transporte coletivo já existentes, integrando a mobilidade ao desenvolvimento urbano sustentável.

Confira as áreas do DF que serão passíveis de regularização com o novo PDOT:

Ocupações de Interesse Social (ARIS):

- Terra Nova – Arapoanga

- Fercal V (Bananal) – Fercal

- Bela Vista – Jardim Botânico

- Dandara – Gama

- Expansão Vila Vicentina I – Planaltina

- Expansão Vila Vicentina II – Planaltina

- Setor Residencial Oeste QD I, J e K – Planaltina

- Vendinha – Brazlândia

- João Cândido – São Sebastião

- Bonsucesso – São Sebastião

- Expansão Capão Comprido II – São Sebastião

- Fazendinha – Sol Nascente

- Giliade e Nova Canaã – Sol Nascente

- Recanto da Paz e Vila Madureira – Sol Nascente

- Morro do Sabão/Macaco – Samambaia

- Santa Luzia – SCIA/Estrutural

- Vale da Benção – Riacho Fundo I

Ocupações de Interesse Específico (ARINE):

- São Bartolomeu II – Jardim Botânico

- Altiplano Leste III – Jardim Botânico

- Ponte Alta – Gama

- Vargem Bonita – Park Way

- Coqueiro – Park Way

- Chácaras Candangolândia – Candangolândia

- Alto Kanegae – Riacho Fundo I

- Placa da Mercedes/Kanegae – Núcleo Bandeirante/Riacho Fundo I

- Cooperville – Vicente Pires

- 26 de Setembro – Vicente Pires

- Sucupira II – Riacho Fundo II