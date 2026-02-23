Feirão Serasa Limpa Nome: como renegociar dívidas com descontos de até 99%

Serasa comunica desconto para quem renegociar dívida no cartão de crédito em 2025 - (crédito: Mercado Hoje)

Fique ligado brasiliense! A Serasa promove, a partir desta segunda-feira (23/2) até 1° de abril, a 35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil. Os inadimplentes vão pode renegociar dívidas com descontos de até 99% com mais de 2,2 mil empresas parceiras, considerado um recorde de adesão e um aumento de 32,6% em relação à edição realizada em novembro de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Veja como participar

As negociações são gratuitas e podem ser feitas pelos canais oficiais da Serasa:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

* Site e aplicativo (disponível para Android e iOS);

* WhatsApp oficial: (11) 99575-2096, com atendimento automatizado;

* Telefone 3003-6300: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para capitais e regiões metropolitanas;

* Atendimento em Libras: por videochamada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;

* Telefone Alô, Serasa: 0800 591 5161, disponível gratuitamente de 25 de março a 1º de abril, das 8h às 20h;

* Presencialmente, em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, durante o período do Feirão.

O intuito é conter a alta da inadimplência, que atinge a marca histórica de 81,3 milhões de consumidores com débitos negativados neste início de ano. Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis em âmbito nacional, contemplando dívidas com bancos, financeiras, empresas de contas básicas, como água, luz e gás, operadoras de telefonia, securitizadoras e diversos outros segmentos.

Os endividados podem realizar o pagamento de suas demandas via Pix, uma vez que a Serasa vai garantir a baixa da negativação instantânea e o nome limpo na hora, além da possibilidade de reflexo positivo imediato no Serasa Score.

Além disso, a iniciativa conta com o apoio dos Correios, que oferecem atendimento presencial gratuito em mais de sete mil agências espalhadas pelo país. O presidente da instituição, Emmanoel Rondon, destaca que a parceria demonstra o compromisso da estatal com o atendimento humanizado, inclusão social e oferta de serviços que impactam positivamente a vida dos brasileiros.

"Os Correios têm um papel fundamental na prestação de serviços à população, especialmente por estarem presentes em todo o país. Essa parceria com o Serasa amplia o acesso da população à negociação de dívidas, levando informação, orientação e oportunidades reais de regularização financeira a quem mais precisa", ressalta Rondon.