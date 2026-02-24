GDF altera projeto e limita a R$ 6,6 bi valor de empréstimos ao BRB

GDF altera projeto e limita a R$ 6,6 bi valor de empréstimos para aporte ao BRB - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) alterou o Projeto de Lei 2175/2026, que autoriza a alienação de 12 imóveis públicos para aporte ao Banco de Brasília (BRB). Na nova proposta, a quantidade de imóveis diminui de 12 para nove (veja lista abaixo). Entre os terrenos que foram retirados está o Parque do Guará. O Centro Administrativo do Distrito Federal (Centrad) permanece na lista. Além disso, o novo texto limita as operações de crédito com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ou outras instituições financeiras a R$ 6,6 bilhões.



A alteração veio depois de protestos em relação ao teor do projeto inicial. Os deputados distritais se reuniram nesta terça-feira (24/2) para discutir a proposta. Durante a reunião, o GDF enviou a nova versão, que deve ser apreciada somente na próxima semana.

Veja alterações nos terrenos colocados à disposição:

Imóveis que permaneceram na lista:

1.SIA – Trecho Serviço Público – Lote G (propriedade do DF)

2.SIA – Trecho Serviço Público – Lote I (propriedade do DF).

3.SIA/SUL – Área de Serviços Públicos – Lote B (Sede da NOVACAP). No novo PL aparece como “SIA Trecho Serviço Público – Lote B” (NOVACAP) no item 6.

4.Taguatinga – Qd 3, Conj A, Lote 1 (Centrad). Mantido como item 7.

5.SAI/N (antigo lote da PM) — equivalente ao SAIN – área destinada à PMDF da lista anterior, agora item 8.



Imóveis que constavam antes e foram retirados:

1.Parque do Guará – Área 29 e Área 30.

2.SIA – Quadra 04 – Lotes 1710, 1720, 1730, 1740, 1750 e 1760. .

3.SIA – Quadra 04 – Lotes 1690 e 1700.

4.SMAS – Trecho 3 – Lote 8.

5.SAIN – DEST CEB (Área Institucional Noroeste).

6.SHIS QL 9 – Lote B (Lago Sul).

7.Áreas Isoladas Santa Bárbara (Lote 2) e Papuda (Lotes 1 e 2) – Tororó.

Imóveis incluídos:

1.SIA – Trecho Serviço Público – Lote F (CAESB) — item 1 do Anexo Único.

2.SIA – Trecho Serviço Público – Lote H (DF) — item 4.

3.SIA – Trecho Serviço Público – Lote C (CEB) — item 5.

4.Gleba “A” – (com 716 hectares) (Terracap) — item 9.