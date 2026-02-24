InícioCidades DF
Suspensão

Tribunal de Contas suspende projeto do Museu da Bíblia após denúncias de irregularidades

Documento protocolado pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT) apresenta uma série de supostas irregularidades na escolha e nas finanças da iniciativa, orçada em R$ 74 milhões

Projeto do Museu da Bíblia é suspenso pelo Tribunal de Contas do DF - (crédito: Reprodução: Agência Brasília)
Projeto do Museu da Bíblia é suspenso pelo Tribunal de Contas do DF - (crédito: Reprodução: Agência Brasília)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decidiu, de forma unânime, pela suspensão de todos os atos de contratação e execução referentes à construção do Museu Nacional da Bíblia. A medida foi tomada durante a sessão ordinária do último sábado (21/2). O pedido para a medida cautelar foi formulado pelos deputados distritais Gabriel Magno (PT) e Fábio Felix (Psol). Agora, o projeto só poderá ser retomado após deliberação do Tribunal sobre as irregularidades. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No documento de representação assinado por Magno e Felix, são listadas diversas irregularidades, como a escolha, de forma arbitrária, de um novo projeto em detrimento ao vencedor do edital, e o salto no orçamento original, que passou de R$ 26 milhões para R$ 74 milhões. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os deputados questionaram o resultado do edital, publicado em 2024, que escolheu o projeto Orla 013, sendo que o projeto Orla 014 ficou em primeiro lugar. Dessa forma, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) teria escolhido o segundo projeto de forma arbitrária. “A Administração Pública decidiu, após dois anos da homologação do certame, contratar com o segundo colocado, amparando-se em insustentáveis interpretações teratológicas das normas editalícias de cessão de direitos autorais”, ressalta o documento. As alegações mostram que a escolha foi motivada por uma preferência estética por formas curvas, o que foi avaliado por Magno e Felix como subjetivismo. 

Outra irregularidade seria a construção de um anfiteatro que não estava previsto no projeto inicial, o que aumenta, de forma significativa, os custos. “A tentativa de execução e financiamento de obra, que não era originalmente prevista e que vai contra o ordenamento territorial, reforça a necessidade de serem investigados os atos praticados no planejamento e na execução do Museu”, afirma o Tribunal. A unidade seria construída entre o Cruzeiro e Setor Militar Urbano (SMU).

Finanças

Os deputados também questionaram as finanças relacionadas ao projeto. Segundo o documento, o orçamento inicial apresentado em 2021 estava na casa dos R$ 21 milhões. Entretanto, após quatro anos, em 2025, o valor saltou para R$ 74 milhões, um aumento de 184,6%.

O aumento no valor teria impacto direto nos recursos do Tesouro, que iria arcar com cerca de R$ 59 milhões para a construção do museu. “O aumento exorbitante dos custos da obra do Museu da Bíblia e a estratégia ilegal do Governo do Distrito Federal em financiar o projeto com recursos do Tesouro violam não apenas a transparência e a eficiência na gestão orçamentária, mas também demonstram uma inversão de prioridades no uso de verbas públicas”, destaca. 

O que diz a Secec?

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) afirma que respondeu a todas as questões levantadas no prazo estipulado pelo Tribunal de Contas. Segundo a pasta, as respostas foram enviadas na última sexta-feira (20/2).

Sobre a escolha arbitrária do projeto 013 em detrimento do projeto 014, a pasta afirma que “não houve qualquer alteração, revisão ou inversão da classificação definida pela Comissão Julgadora”. A secretaria ainda comenta que o resultado do certame foi regularmente homologado e “permaneceu formalmente inalterado”.

A secretaria afirmou que a Comissão Julgadora “exerceu integralmente sua competência ao avaliar e classificar os projetos, encerrando o julgamento do mérito técnico-arquitetônico”. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Tags

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 24/02/2026 17:19 / atualizado em 24/02/2026 17:21
SIGA
x