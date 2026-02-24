InícioCidades DF
Projeto do DF ganha projeção internacional

Filhos da Nação, iniciativa que utiliza esportes a remo na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, foi selecionado para participar de conferência sobre o Brasil nos Estados Unidos

Canoas havaianas do projeto no Lago Paranoá - (crédito: Cedido ao Correio)
Criado no Distrito Federal, o projeto social Filhos da Nação foi selecionado para integrar a Brazil Conference 2026, realizada em Harvard e no MIT. A conferência reúne estudantes, líderes e especialistas para debater soluções e possíveis caminhos para o Brasil. Com o tema “O Futuro do Brasil: Transformando Desafios em Progresso”, o evento, que leva ao cenário internacional iniciativas brasileiras, ocorre entre 27 e 29 de março em Boston, nos Estados Unidos. 

A iniciativa Filhos da Nação, criada em 2017, atende a crianças e a adolescentes de 6 a 18 anos sob medida protetiva judicial. Também são contemplados adultos com deficiência. Por meio da hemoterapia, combinação de esportes a remo, contato com a natureza e princípios da psicologia junguiana, o projeto atende a esse público com o objetivo de promover o desenvolvimento humano e a saúde mental. 

A iniciativa atende a mais de 300 pessoas por ano. Gabriela Speziali, cofundadora do projeto, foi escolhida para representar o Centro-Oeste na conferência. Além dela, participarão do evento o ex-capitão da Seleção Brasileira Cafu, a cantora Vanessa da Mata e o jornalista e ativista social Manoel Soares.


Correio Braziliense

24/02/2026
postado em 24/02/2026 20:30
