Ceilândia ganha reforço na educação com entrega de novo prédio da EC 59

O novo prédio da Escola Classe (EC) 59, em Ceilândia, foi entregue oficialmente nesta quarta-feira (25/2). O evento contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na QNN 36, Área Especial 2. O espaço é composto por 16 salas de aula e tem capacidade para atender aproximadamente 550 estudantes.

A unidade passa a oferecer mais conforto e estrutura adequada para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, nos turnos matutino e vespertino. Ao todo, foram investidos na obra cerca de R$ 7,9 milhões.

Durante agenda oficial, o chefe do Executivo disse que a nova escola garante mais qualidade para que as crianças possam se dedicar e construir um futuro com mais oportunidades, perto de casa. “Ter os filhos estudando próximo às suas residências dá tranquilidade aos pais, porque eles sabem que os jovens estão em um ambiente seguro, salubre, com uma boa alimentação e com excelentes professores da nossa rede pública de ensino”, destacou.

A vice-governadora Celina Leão lembrou que a inauguração contempla mais uma política pública adotada pelo governo. “Essa entrega é motivo de orgulho, pois com ela garantimos oportunidades reais de ensino para as nossas crianças e jovens. Sabemos que um ambiente estruturado e preparado faz toda a diferença no aprendizado, e é por isso que devolver esta escola à comunidade é a concretização do nosso compromisso em assegurar o presente e construir um futuro melhor para o DF", afirmou.

A nova unidade foi construída em um terreno de 6.180 metros quadrados. Além das salas de aula, a estrutura contempla biblioteca, auditório, laboratório de informática, laboratório de artes, refeitório, quadra poliesportiva, sala de recursos, sala de apoio à aprendizagem, Atendimento Educacional Especializado (AEE) e Serviço de Orientação Educacional (SOE).

A unidade de ensino foi projetada para ser inclusiva, com rampas que garantem o acesso de pessoas com deficiência (PcDs) ou com dificuldades de locomoção, banheiros adaptados, piso tátil e placas de identificação das salas em Braille. Além disso, o prédio conta com saídas de emergência e alarmes de incêndio nos corredores, além de extintores e mangueiras.

A chefe da pasta de Educação, Hélvia Paranaguá, ressaltou a relevância da entrega para a comunidade escolar da região, que começou o ano letivo de 2026 nas novas instalações. “Tinha um movimento judicial para acabar com essa escola, mas quando nós assumimos o governo, começamos a construção do zero e hoje estamos aqui entregando uma unidade moderna, arrojada, que comporta todos os estudantes da região”, relatou.

Atualmente, a EC 59 atende crianças a partir de 4 anos, na educação infantil, até o 5º ano do ensino fundamental, com estudantes entre 10 e 12 anos de idade. A unidade tem hoje cerca de 470 alunos matriculados, mas possui capacidade para atender até 547.

A diretora da escola, Renata Campos, avaliou que a entrega do novo prédio representa a concretização de uma espera de quase 10 anos. “Hoje é um dia histórico, um dia ímpar, de muita felicidade. Esperamos oito anos por esse momento. É uma alegria enorme receber uma estrutura tão bonita, que vai permitir oferecer uma educação de qualidade às nossas crianças”.

Campos ressaltou que a escola funcionava, anteriormente, em um prédio com diversos problemas estruturais, e que acabou sendo condenado. “Hoje temos uma estrutura que realmente proporciona uma educação de qualidade”, reforçou.

Pavimentação

Durante agenda oficial na Ceilândia, o governador também entregou a obra de pavimentação da via de acesso à Escola Classe Córrego das Corujas, no Sol Nascente/Pôr do Sol. A inauguração faz parte do programa Caminho das Escolas, coordenado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), e garantiu 5 km de asfalto, que levam melhores condições de mobilidade, segurança e trafegabilidade para estudantes, professores e moradores da região.

A intervenção contou com investimento de R$ 5,4 milhões. A obra incluiu serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização horizontal e vertical, além de intervenções complementares, como implantação de canteiro e paisagismo.

Via do Sol Nascente é pavimentada pelo DER (foto: Renato Alves/Agência Brasília)

Ibaneis Rocha destacou que a manutenção da infraestrutura viária próxima às escolas tem impacto direto no acesso à educação e na qualidade de vida da população. “Essa é uma forma de dar qualidade para todos aqueles que têm as suas escolas na área urbana, mas também àqueles que têm seus filhos na área rural. Temos de lembrar que, quando há uma escola que não tem asfalto, o professor e o monitor também passam por dificuldades. É uma forma que temos de cuidar da qualidade de vida dos nossos prestadores de serviços da educação”, afirmou o governador.

Ao todo, mais de 100 estudantes, atendidos em horário integral no ensino fundamental e na educação infantil, serão diretamente beneficiados pelo investimento. A obra também contribuiu para a geração de emprego e renda, com aproximadamente 50 postos de trabalho criados durante a execução.

