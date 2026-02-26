Para presidente do STM, feminicídio é prática "primitiva e inadmissível"

Para Maria Elizabeth, as desigualdades são estruturais e precisam ser enfrentadas tanto na esfera pública quanto na privada - (crédito: Ed Alves)

A presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha, destacou os esforços da Corte a promover a equidade em um ambiente historicamente marcado pela masculinidade na abertura de um dos painéis do CB Debate O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo, promovido pelo Correio Braziliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a primeira mulher a presidir a Corte, o tribunal tem implementado políticas eficientes de diversidade, incluindo a criação de um observatório pró-equidade e a realização de audiências públicas para discutir a presença feminina nos espaços de decisão. Para a ministra, as desigualdades são estruturais e precisam ser enfrentadas tanto na esfera pública quanto na privada, uma vez que “o patriarcado é estruturante e, lamentavelmente, a sociedade e as próprias mulheres são influenciadas por ideias preconceituosas”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ceilândia ganha reforço na educação com entrega de novo prédio da EC 59

Ao comentar a gravidade dos índices de feminicídio, Maria Elizabeth classificou a violência de gênero como uma barbárie persistente no terceiro milênio. Ela enfatizou que matar uma mulher apenas por sua condição de gênero é uma prática “primitiva, inconcebível e inadmissível” em uma sociedade civilizada. A ministra também celebrou avanços recentes nas Forças Armadas, como a promoção da primeira oficial general do Exército e a permissão para o alistamento feminino facultativo, ressaltando que o dever com a pátria é uma obrigação de todos.

Leia também: Defesa abandona caso de Pedro Turra

“Quando a mulher era impedida de ingressar no serviço militar, isso significava uma exclusão e estigmatização com relação à sua participação na construção da cidadania”, pontuou, reforçando que a ocupação desses postos é um passo crucial para o empoderamento e para a quebra de paradigmas arcaicos.

Construção de caminhos

Próximo do Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março, o Correio promove, nesta quinta-feira (26/2), o CB.Debate "O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo”. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e, ao final de cada painel, o público on-line e presencial poderá fazer perguntas aos painelistas.

A iniciativa ganha relevância diante de um Brasil que, apenas no último ano, registrou 1.470 feminicídios. O encontro é aberto à participação do público, que poderá enviar perguntas presencialmente ou por meio do YouTube do Correio, contribuindo para a construção de caminhos efetivos de acolhimento e proteção às vítimas de violência no DF.

Acompanhe: