Defesa abandona caso de Pedro Turra

A defesa de Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, acusado de agredir Rodrigo Castanheira após a saída de uma festa em Vicente Pires — agressão que levou à morte do jovem — anunciou nesta quarta-feira (25/2) que não representa mais o réu no processo.

Em nota, o escritório Fior, Corrêa, Mendes & Kaefer informou que deixa a causa “ciente de ter entregue seu melhor empenho na defesa dos direitos do constituinte”. O comunicado também destaca o “compromisso inabalável com a defesa intransigente do devido processo legal e das garantias constitucionais”.

Pedro Turra está preso preventivamente desde 2 de fevereiro no Centro de Detenção Provisória, unidade que integra o Complexo Penitenciário da Papuda. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça negou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

Procurada pelo Correio, a antiga defesa de Turra afirmou não poder comentar a decisão por limites contratuais.