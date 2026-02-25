InícioCidades DF
investigação

Defesa abandona caso de Pedro Turra

Escritório afirma ter atuado com "melhor empenho" e cita limites contratuais para não detalhar decisão

2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos - (crédito: Reproduçao Redes Sociais)
2026. Piloto Pedro Arthur Turra Basso está preso preventivamente por agredir um adolescente de 16 anos - (crédito: Reproduçao Redes Sociais)

A defesa de Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, acusado de agredir Rodrigo Castanheira após a saída de uma festa em Vicente Pires — agressão que levou à morte do jovem — anunciou nesta quarta-feira (25/2) que não representa mais o réu no processo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em nota, o escritório Fior, Corrêa, Mendes & Kaefer informou que deixa a causa “ciente de ter entregue seu melhor empenho na defesa dos direitos do constituinte”. O comunicado também destaca o “compromisso inabalável com a defesa intransigente do devido processo legal e das garantias constitucionais”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Pedro Turra está preso preventivamente desde 2 de fevereiro no Centro de Detenção Provisória, unidade que integra o Complexo Penitenciário da Papuda. Nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça negou um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

Procurada pelo Correio, a antiga defesa de Turra afirmou não poder comentar a decisão por limites contratuais.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 25/02/2026 17:26 / atualizado em 25/02/2026 17:27
SIGA
x