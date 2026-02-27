CLDF lança frente parlamentar para defender direitos de CACs

Foi lançada, nesta semana, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), a Frente Parlamentar em Defesa dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC). O requerimento para a criação da frente é de autoria do deputado Roosevelt Vilela (PL).

“Para além do Estado, precisamos de mecanismos para defender nossa família, nossa casa, nossa sociedade. A atividade dos CACs sofre neste momento grandes ataques, mas essa atividade não tem mais volta e, por isso, precisamos fortalecer os clubes de tiro. Hoje, há um trabalho de enfraquecimento da masculinidade, querem acabar com a família. Querem colocar a mulher em confronto com o homem. Não é preciso ser antropólogo, historiador ou sociólogo para entender isso”, afirmou Roosevelt Vilela na solenidade.

De acordo com o requerimento de criação, o trabalho da frente também será voltado ao "esclarecimento da natureza lícita, controlada e responsável das atividades dos CACs, frequentemente alvo de preconceito e desinformação.

A frente parlamentar é formada pelos deputados Roosevelt Vilela (PL), Pastor Daniel de Castro (PP), Thiago Manzoni (PL), Rogério Morro da Cruz (PRD), Iolando Almeida (MDB), Eduardo Pedrosa (União Brasil), Joaquim Roriz Neto (PL) e Wellington Luiz (MDB). A principal função das frentes parlamentares na CLDF é discutir e melhorar leis e políticas públicas em áreas específicas. As frentes promovem debates, propõem novas leis, envolvem a sociedade e buscam alcançar políticas em benefício da comunidade.