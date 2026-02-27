DF tem 80 doses de vacina contra mpox; veja quem pode se imunizar

O Distrito Federal dispõe atualmente de 80 doses da vacina contra a mpox. Segundo informações da Secretaria de Saúde (SES-DF), são 68 doses armazenadas na Gerência de Rede de Frio e outras 12 no Hospital Universitário de Brasília (HUB). A imunização, no entanto, é direcionada a públicos específicos.

De acordo com a pasta, a vacinação é destinada a pessoas que convivem com HIV/aids que apresentem imunossupressão grave e a profissionais de laboratório que manipulam o vírus. Além deles, também há indicação para vacinação pós-exposição, voltada a indivíduos que tiveram contato direto com casos suspeitos ou confirmados da doença.

Em nota, a Secretaria de Saúde reforçou que a principal forma de prevenção da mpox é evitar contato com pessoas infectadas ou com objetos contaminados. "Caso o trato seja necessário, é altamente recomendável o uso de equipamentos de proteção como luvas, máscaras, avental e óculos de proteção", informou.

A higiene pessoal é outra medida fundamental, especialmente a lavagem frequente das mãos. "Indivíduos com suspeita ou confirmação de mpox devem cumprir o isolamento e não compartilhar itens de uso pessoal. Se houver sintomas da doença, orienta-se buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS)", alertou a pasta.

Segundo a Secretaria, também houve um caso confirmado da doença em janeiro de 2026. O paciente não precisou de internação e, até o momento, não há outros casos em investigação no Distrito Federal.