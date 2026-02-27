InícioCidades DF
Caso Pedro Turra

Defesa quer mais quatro indiciados por agressão a Rodrigo Castanheira

Albert Halex, que defende a família de Rodrigo Castanheira, afirmou que houve premeditação e cobra indiciamento de mais quatro envolvidos no espancamento que matou o adolescente

TJDFT nega habeas corpus a Pedro Turra e mantém prisão preventiva - (crédito: Material cedido ao Correio)
Durante entrevista a jornalistas na manhã desta quinta-feira (27/2), o advogado da família de Rodrigo Casseira, Albert Halex afirmou que há indícios de premeditação no crime e cobrou o indiciamento de outros envolvidos no caso. "Há certeza de premeditação e outras quatro pessoas que estariam no veículo no momento dos fatos ainda não foram formalmente responsabilizadas", afirmou. 

O advogado também defendeu a manutenção da prisão de Pedro Turra Basso. “Ele está preso porque ameaçou testemunhas. A soltura dele atrapalhou o processo, houve combinação de depoimentos para que ele não fosse responsabilizado, nem os integrantes do veículo. A liberdade dele traz risco ao processo”, disse. “Existem quatro pessoas vivendo a vida normalmente, sem indiciamento, sem denúncia acerca dos fatos que mataram Rodrigo. A família clama por justiça e necessita dessa responsabilização”, afirmou.

Segundo Halex, a maioria das testemunhas têm entre 16 e 17 anos. “A soltura traz temor, tanto pela presença física quanto pelo grande poder aquisitivo dessa família. Existe uma estrutura por trás”, declarou.

A defesa ainda questionou eventuais privilégios no sistema prisional. “Não existe nada juridicamente que justifique qualquer benesse do Estado. Ele deve estar em cela comum, como qualquer cidadão.”

