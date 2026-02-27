"Ele estudou anos com meu filho, eu nunca iria imaginar", diz pai de Rodrigo Castanheira

"Ele tinha planos de comprar o carro dele e abrir uma empresa" diz pai de Rodrigo Castanheira - (crédito: Reproduçao redes sociais)

A família de Rodrigo Castanheira afirmou, nesta quinta-feira (27/2), que um dos suspeitos de envolvimento no crime — menor de idade — estudou por anos com o jovem e fazia parte do mesmo grupo social. Rodrigo morreu em 7 de fevereiro, após agressões atribuídas a Pedro Arthur Turra Basso, na saída de uma festa em Vicente Pires, no dia 23 de janeiro.

Segundo o pai de Rodrigo, Ricardo Castanheira, o adolescente não era um desconhecido. “Ele estudou com o Rodrigo por muitos anos, na mesma escola. Se encontravam em festinhas, era tudo mais ou menos da mesma idade. Era uma pessoa do meio do meu filho, não era alguém estranho que apareceu do nada”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de perseguição anterior, Ricardo disse que nunca percebeu qualquer indício nesse sentido. “Eu vi alguns comentários, mas sinceramente não acredito. Eu mesmo levei o Rodrigo duas vezes na casa do suspeito, durante o dia. Ele mora muito perto da nossa casa”, contou.

O pai também relembrou um episódio na época da escola. “Uma vez fui buscar o Rodrigo e ele pediu para eu parar o carro porque tinha caído a caixa de óculos desse menino. O Rodrigo desceu e entregou. Eu não percebi nada de errado. Não tinha motivo aparente”, disse.

Para a família, a ausência de conflitos anteriores torna o caso ainda mais difícil de compreender. “Acho que nenhum tinha motivo para fazer o que fizeram. Eu, particularmente, não sei o que pode ter acontecido para chegar a esse ponto”, completou.