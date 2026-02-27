Ressaca de Carnaval e cultura gratuita movimentam o fim de semana no DF

Neste sábado (28/2), a programação da ressaca de Carnaval começa às 16h, com o Canteiro do Samba – A Maratona da Ressaca, no Museu Nacional, com festa que segue até as 4h. Mais tarde, das 18h à meia-noite, o Samba Quente anima o público na QD 01, LT 22/23, no estacionamento em frente à Administração Regional de Água Quente.

Neste domingo (01/3), a folia se espalha pelo DF: o bloco Carnaval Delas toma conta da Praça São Sebastião, no Setor Tradicional de Planaltina, das 15h às 22h; o Carnaflash agita a Praça da Bíblia, no Setor P (QNP 19E), em Ceilândia, das 16h às 22h30; e o Filhos de Guetta promete movimentar o Setor Comercial Sul, no Plano Piloto, das 15h às 22h.

Para pessoas que gostam de evitar multidões, uma opção de lazer é o Guaraense Raiz, com programação neste fim de semana, no Teatro de Arena do Guará. Com entrada gratuita, das 14h às 22h. O programa tem shows da cantora Célia Porto, no sábado, e da banda Jah Live, no domingo. O espaço terá feira colaborativa, oficinas artísticas, teatro, capoeira, praça de alimentação e área infantil. Realizado pelo Instituto Evolui, o evento conta com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).

Ao longo do trajeto, os participantes acessam áudios por meio de QR codes distribuídos em um mapa, com cenas, textos, depoimentos e paisagens sonoras inspiradas nas histórias e tensões do próprio território. A experiência é ao mesmo tempo individual e coletiva: cada pessoa utiliza fones de ouvido, mas compartilha o percurso e a escuta com o grupo. A recomendação é levar telefone celular carregado, fones de ouvido e, se possível, guarda-chuva.

Nesta sexta-feira (27), das 19h à meia-noite, a Cia Lá na Dança, na 203 Norte, Bloco A, recebe o lançamento do livro Processos Criativos Teatrais: Dá Samba?, da pesquisadora e artista Júlia Gunesch. Com apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), a obra investiga como o samba de gafieira pode se transformar em método de criação cênica no teatro. A programação inclui conversa com a autora, intervenção dançada com Vitor Avelar e Verane Comis, além de baile comandado pelo DJ Erivaldo Alves.

Na Asa Norte, o Pontão de Cultura Mapati oferece aulas gratuitas de arte para a comunidade, com atividades de dança, teatro e circo para todas as idades. A programação começa neste fim de semana com a oficina Encanto de Itapoã, de bumba meu boi, ministrada pela professora Eliana Costa. As aulas ocorrem aos sábados, de 28 de fevereiro a 28 de março, das 14h às 16h30, no galpão da Quadra 3, Conjunto C, Casa 45, na Fazendinha, no Itapoã. Cada turma tem até 15 participantes, e as inscrições podem ser feitas pelo telefone ou WhatsApp (61) 3347-3920. O projeto é gratuito e conta com fomento do Programa Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, e apoio da Secec-DF.

Programação infantil

A Biblioteca Nacional de Brasília abre, neste sábado (28/2), a temporada 2026 do Clube de Leitura Juvenil, que terá como primeira obra Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. Já o Clubinho da Leitura da BNB promove encontro no mesmo dia, às 11h, com o tema “Quantas cores cabem no mundo”.