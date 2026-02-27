BNDES anuncia mais R$ 70 bilhões ao Nova Indústria Brasil

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (27/2), em entrevista coletiva concedida pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou que vai disponibilizar mais de R$ 70 bilhões em crédito para o Nova Indústria Brasil (NIB) até o fim de 2026. Com a nova destinação de recursos, o total empenhado pelo banco desde o início do governo do programa, em janeiro de 2024, já chega a R$ 370 bilhões.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (27/2), em entrevista coletiva concedida pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em São Paulo.

O Nova Indústria Brasil (NIB) foi lançado em 2024 como um programa para fortalecer o setor industrial no país, com financiamentos provenientes de recursos não reembolsáveis e participações acionárias administrados pelo BNDES, além da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).

A política é dividida em seis missões. Desde o começo do NIB, foram:

R$ 84,6 bilhões para a Missão 4 (transformação digital da indústria);

R$ 76,9 bilhões para a Missão 1 (cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais);

R$ 63,1 bilhões para a Missão 3 (infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade sustentáveis);

R$ 27,8 bilhões para a Missão 6 (tecnologias de interesse para a soberania e defesa);

R$ 27 bilhões para a Missão 5 (bioeconomia, descarbonização e segurança energética);

R$ 7,9 bilhões para a Missão 2 (Complexo econômico-industrial da saúde resiliente).

