Final de semana no DF tem blocos pós-carnaval, exposições de arte e filmes

Oficialmente, o carnaval chegou ao fim. Mas a folia continua. Com investimento de R$ 10 milhões, o DF Folia 2026, que começou em 7 de fevereiro, segue até 1º de março, com 73 blocos em 18 regiões administrativas. Neste sábado (21), estão programados os blocos Maria Vai Casoutras, das 13h às 21h, no estacionamento do Parque Ana Lídia; Calango Alternativo, das 14h às 23h, na QN 302, Conjunto 8, Samambaia Sul; Joaninha 2026, das 12h às 20h, no estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque; Ressaca do Carnaval, das 16h à meia-noite, no Núcleo Bandeirante.

A festa continua domingo (22) com os blocos Manga Botânica, das 14h às 22h, no Parque Vivencial do Jardim Botânico; e Choro no Eixo, com Márcio Marinho e convidados, das 9h às 17h, no Eixão, na altura da 207 Norte. A programação é atualizada no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).

Outros eventos:

Reaberto pelo GDF em dezembro de 2024, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de muitas brincadeiras e risadas neste fim de semana. O evento Ressaquinha em Cena montou uma programação especial gratuita para os pequenos, com pintura de rosto, balãomania, personagens vivos, brinquedos infláveis e espaço de experimentação sensorial, nos foyers Martins Pena e Vila Lobos.

No sábado, as atividades vão das 14h às 17h; no domingo, das 10h às 14h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na plataforma Sympla. Pais e responsáveis terão a oportunidade de conhecer a exposição É Pau, É Pedra, de Sergio Camargo.

O Cine Brasília preparou uma programação especial para os foliões que, após dias intensos de festa, desejam descansar e relaxar. A Mostra Oscar 2026 continua com as estreias de Coração de Lutador — The Smashing Machine e A Hora do Mal, além de novas sessões de O Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Pecadores, Frankenstein, Sonhos de Trem, Sirât, A Meia-Irmã Feia, Jurassic World: Recomeço e Zootopia 2. Para celebrar o espírito carnavalesco, o cinema recebe o lançamento do minidoc Calango Careta — 10 Anos de Eterno Carnaval, nesta sexta (20/2), às 18h. Também nesta sexta, às 20h30, e no sábado, às 18h30, haverá Sessão Clássicos com Amor à Flor da Pele, que marcou o cinema ásiatico contemporâneo. No sábado, a Sessão Acessível traz o filme Nó, com entrada gratuita. Já as Sessões Atípicas serão na quarta (25), com Zootopia, às 10h, e O Menino e o Panda, às 15h, tendo ingressos no valor promocional de R$ 5 a meia e R$ 10 a inteira.



Inclusão Moradores da Estrutural e de São Sebastião terão a oportunidade de ir ao cinema pertinho de casa. É que o Cine Funn passará pelas duas regiões, com sessões gratuitas de curtas e longas-metragens nacionais, e espetáculos teatrais e circenses. O circuito itinerante estará em São Sebastião, nesta sexta e no sábado, no Ginásio São Bartolomeu (Quadra 2, Conjunto 13, Bairro São Bartolomeu). Na Estrutural, o evento será entre os dias 23 e 27, com oficinas de fotografia e vídeo, além de cinema ao ar livre.