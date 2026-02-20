Final de semana no DF tem blocos pós-carnaval, exposições de arte e filmes

Oficialmente, o carnaval chegou ao fim. Mas a folia continua. Com investimento de R$ 10 milhões, o DF Folia 2026, que começou em 7 de fevereiro, segue até 1º de março, com 73 blocos em 18 regiões administrativas. Neste sábado (21), estão programados os blocos Maria Vai Casoutras, das 13h às 21h, no estacionamento do Parque Ana Lídia; Calango Alternativo, das 14h às 23h, na QN 302, Conjunto 8, Samambaia Sul; Joaninha 2026, das 12h às 20h, no estacionamento do Centro Cultural do Taguaparque; Ressaca do Carnaval, das 16h à meia-noite, no Núcleo Bandeirante.
A festa continua domingo (22) com os blocos Manga Botânica, das 14h às 22h, no Parque Vivencial do Jardim Botânico; e Choro no Eixo, com Márcio Marinho e convidados, das 9h às 17h, no Eixão, na altura da 207 Norte. A programação é atualizada no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF).
Outros eventos:
Reaberto pelo GDF em dezembro de 2024, o Teatro Nacional Claudio Santoro será palco de muitas brincadeiras e risadas neste fim de semana. O evento Ressaquinha em Cena montou uma programação especial gratuita para os pequenos, com pintura de rosto, balãomania, personagens vivos, brinquedos infláveis e espaço de experimentação sensorial, nos foyers Martins Pena e Vila Lobos.
No sábado, as atividades vão das 14h às 17h; no domingo, das 10h às 14h. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na plataforma Sympla. Pais e responsáveis terão a oportunidade de conhecer a exposição É Pau, É Pedra, de Sergio Camargo.
O Cine Brasília preparou uma programação especial para os foliões que, após dias intensos de festa, desejam descansar e relaxar. A Mostra Oscar 2026 continua com as estreias de Coração de Lutador — The Smashing Machine e A Hora do Mal, além de novas sessões de O Agente Secreto, Foi Apenas um Acidente, Valor Sentimental, Pecadores, Frankenstein, Sonhos de Trem, Sirât, A Meia-Irmã Feia, Jurassic World: Recomeço e Zootopia 2.
Para celebrar o espírito carnavalesco, o cinema recebe o lançamento do minidoc Calango Careta — 10 Anos de Eterno Carnaval, nesta sexta (20/2), às 18h. Também nesta sexta, às 20h30, e no sábado, às 18h30, haverá Sessão Clássicos com Amor à Flor da Pele, que marcou o cinema ásiatico contemporâneo. No sábado, a Sessão Acessível traz o filme Nó, com entrada gratuita. Já as Sessões Atípicas serão na quarta (25), com Zootopia, às 10h, e O Menino e o Panda, às 15h, tendo ingressos no valor promocional de R$ 5 a meia e R$ 10 a inteira.
Inclusão
Moradores da Estrutural e de São Sebastião terão a oportunidade de ir ao cinema pertinho de casa. É que o Cine Funn passará pelas duas regiões, com sessões gratuitas de curtas e longas-metragens nacionais, e espetáculos teatrais e circenses. O circuito itinerante estará em São Sebastião, nesta sexta e no sábado, no Ginásio São Bartolomeu (Quadra 2, Conjunto 13, Bairro São Bartolomeu). Na Estrutural, o evento será entre os dias 23 e 27, com oficinas de fotografia e vídeo, além de cinema ao ar livre.
Ancestralidade
Que tal visitar o Memorial dos Povos Indígenas? Localizado no Eixo Monumental, o espaço recebe o projeto educativo Arandu: Ouvir o Tempo, com atividades até o final de março. Neste sábado, às 11h, haverá leitura de imagens, e na terça (24), às 14h, será ministrada a formação O tempo não é linha: diálogos sobre arte indígena contemporânea. As experiências são mediadas por pesquisadoras indígenas, voltadas à escuta, ao diálogo intercultural e à valorização dos saberes e das expressões indígenas contemporâneas.
As exposições também chamam a atenção. Até domingo, fica em cartaz a mostra Bancos Indígenas do Brasil: Rituais, que apresenta 54 obras de 39 etnias sobre o papel central dos rituais na vida indígena. Além disso, a exposição Território da Diversidade apresenta um conjunto de objetos, artefatos, fotografias e painéis informativos sobre os povos krahô, mebengokre, fulni-ô, mehinako, waurá, kamayurá, yawalapiti, mbya guarani, xavante e kariri-xocó. O museu abre de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita.
Arte
No Museu de Arte de Brasília (MAB), os visitantes podem conhecer o projeto Hospitalidade, que reúne as exposições Imagem Arkhé, Fazer o Quilo, A Erosão Inevitável do Tempo e Imagem Escrita Palavra Pintada, em vigor até 1º de março. Haverá uma visita guiada neste sábado, às 16h, com mediações e performance do artista Rafael Vaz.
Além disso, até quinta-feira (26), está disponível a mostra Diálogos da Liberdade, na Coleção Brasília, que aborda o início da capital federal, por meio de fotografias, peças e objetos históricos. O MAB funciona das 10h às 19h, todos os dias, exceto terças-feiras.
Fauna e flora
O Jardim Botânico de Brasília (JBB) estará de portas abertas para a população neste final de semana, das 8h30 às 17h (com entrada permitida até as 16h30). De terça a sábado, o ingresso custa R$ 5 por pessoa; aos domingos, é gratuito, pelo programa Lazer para Todos.
A gratuidade aos domingos e feriados também contempla o Zoológico de Brasília, que funciona das 8h30 às 17h, com venda de ingressos até as 16h. O pagamento é em dinheiro, Pix ou cartão de débito e crédito.
Com o Vai de Graça, a população pode acessar estes e outros equipamentos sem preocupação em relação ao deslocamento. Lançado no ano passado, o programa permite a gratuidade nos ônibus e no metrô aos domingos e feriados.