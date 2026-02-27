InícioCidades DF
Corpo é encontrado perto de parada de ônibus no Incra 7; veja vídeo

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (27/2) e segue sob investigação da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia

Caso segue sob investigação da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia - (crédito: Reprodução/CMT)

Um corpo, sem identificação, foi encontrado próximo a uma parada de ônibus, no Incra 7, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão. 

Veja o vídeo:

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (27/2) e segue sob investigação da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia.

Aguarde mais informações

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 27/02/2026 18:37
