Acidente tem 18 vítimas, pela colisão entre carreta e ônibus, na BR-153

Mais de 50 pessoas estiveram envolvidas no acidente na BR-153 - (crédito: Assessoria de Comunicação Social/BM-5*/ Divulgação)

A colisão traseira entre uma carreta e um ônibus de transporte de passageiros, na BR-153, no Povoado do Índio (município de Jaraguá), mobilizou dezenas de pessoas, com atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, na noite de sexta (27/2). Além dos condutores, havia 49 passageiros do ônibus. Não houve óbito no local do acidente, a BR que é conhecida como Rodovia Belém-Brasília, a sétima maior do país.

Três vítimas estavam presas às ferragens. A segurança para os feridos foi garantida pelas técnicas especializadas de salvamento terrestre. Atuaram na ocorrência, de modo integrado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), funcionários da concessionária Ecovias, e equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros local.

Houve transporte de 18 vítimas, numa operação de distribuição complexa. Uma mulher de 23 anos e um homem de 57, conscientes, foram levados ao Heja, em Jaraguá, o polo de confecções de Goiás, na zona rural, que recebeu ainda outras seis vítimas. Consciente, uma mulher de 79 anos foi atendida pelo HEELJ (Pirenópolis, que recebeu outros dois feridos), enquanto sete vítimas seguiram para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Outros feridos, depois de avaliação, foram liberados.