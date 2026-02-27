Choque entre dois veículos deixa ferido na Vila Telebrasília, na L4 Sul

A colisão entre moto e carro deixa um ferido na L4 Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um acidente entre uma moto e um carro na Vila Telebrasília, na L4 Sul, sentido Guará, deixou um homem ferido na tarde desta sexta-feira (27/2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência e socorreu a vítima.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o motociclista caído na pista. Segundo a CBMDF, o condutor apresentava lesões moderadas e, conforme o protocolo de trauma, a vítima foi encaminhada para um hospital de referência.

Os bombeiros também avaliaram o motorista do carro e, por não apresentar ferimentos, o condutor do veículo não precisou de assistência médica. Não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente. Para prestar socorro, a via foi parcialmente interditada para garantir a segurança durante o atendimento.



