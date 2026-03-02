InícioCidades DF
TRÂNSITO

Capotagem na BR-020 deixa três adultos e duas crianças feridas em Planaltina

Sinistro ocorreu próximo à entrada do Posto São Roque, sentido São João da Aliança. Os cinco ocupantes foram encaminhados ao hospital

Capotagem na BR-020 deixa três adultos e duas crianças feridas em Planaltina - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um capotamento mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na BR-020 neste domingo (1/3). O sinistro aconteceu antes da entrada do Posto São Roque, na região de Planaltina, sentido São João da Aliança. Imagens da ocorrência mostram o veículo envolvido, um Renault Sandero branco, apoiado pelo teto após sair da pista. Cinco pessoas ficaram feridas.

Segundo o CBMDF, as equipes encontraram os cinco ocupantes no automóvel. Três adultos — uma mulher e dois homens — foram prontamente assistidos pelos militares. Após a aplicação dos protocolos de trauma e regulação médica, eles foram transportados ao hospital de referência conscientes e orientados, apresentando escoriações pelo corpo. 

No veículo também estavam duas crianças. Embora estivessem em boas condições de saúde e não apresentassem ferimentos visíveis, ambas foram encaminhadas à unidade hospitalar junto com a mulher para a realização de exames.

Além do atendimento às vítimas, os bombeiros atuaram na estabilização do veículo e na adoção de medidas preventivas contra incêndio. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela guarda do veículo e pelo controle do tráfego na região.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 02/03/2026 09:17
