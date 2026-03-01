Brasília sedia maior encontro da segurança pública na semana decisiva

A capital federal será palco do maior encontro institucional da segurança pública brasileira nesta terça-feira (3/2). A abertura da II Conferência de Segurança Pública – ILAB Segurança 2026 ocorrerá às 19h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, na mesma semana em que está prevista a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública.
O evento reunirá, no mesmo ambiente, autoridades responsáveis por formular, aprovar e executar a política nacional de segurança pública. Estão confirmadas as presenças do ministro da Justiça e Segurança Pública, do presidente do Senado Federal, do presidente da Câmara dos Deputados, do relator da PEC, além dos diretores-gerais da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.
Também participarão representantes de conselhos que reúnem secretários estaduais e municipais de Segurança Pública, comandantes-gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, delegados-gerais das Polícias Civis, dirigentes das perícias oficiais e dos institutos de identificação civil e criminal, além de chefes de inteligência das corporações policiais brasileiras, comandantes de unidades de aviação de segurança pública e adidos policiais de países acreditados no Brasil.
Segundo a organização, a conferência marca um momento inédito de diálogo institucional, ao reunir, antes da votação da PEC, as principais lideranças do Executivo, do Legislativo e das forças de segurança federais e estaduais para discutir os rumos da política de segurança pública no país.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do evento.
Serviço
Local: CICB – Brasília/DF
Data: 03 de março de 2026
Horário: 19h
Inscrições gratuitaS: https://ilabseguranca.com.br/
