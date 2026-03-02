InícioCidades DF
Semana inicia com 381 vagas de emprego e salários de até R$ 2,6 mil no DF

Oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência

Maior salário ofertado é para o cargo de açougueiro, em Taguatinga Sul - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
As agências do trabalhador do Distrito Federal começam a semana com 381 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (2/3). As oportunidades atendem candidatos de diferentes níveis de escolaridade e incluem posições para quem tem ou não experiência profissional. Os salários podem chegar a R$ 2.608,20.

O maior salário ofertado é para o cargo de açougueiro, em Taguatinga Sul. São três vagas abertas, destinadas a candidatos com ensino médio completo. Para a função, não é exigida experiência prévia.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa e repositor de mercadorias, ambas com 40 oportunidades cada, em Águas Claras. Para operador de caixa, é necessário ter ensino médio completo. Já para repositor, a exigência é ensino fundamental. As duas funções não exigem experiência e oferecem salário de R$ 1.621.

Os interessados podem cadastrar o currículo pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/03/2026 07:00
