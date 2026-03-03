"Estou crente que o projeto será aprovado ainda hoje", diz presidente do BRB

“Estou crente que o projeto para salvar o BRB será aprovado ainda hoje”, disse o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, em entrevista ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília, desta terça-feira (3/3). Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Sibele Negromonte, o presidente da instituição financeira avaliou como "essencial" a reunião com deputados distritais nesta segunda-feira (2/3) para esclarecer dúvidas dos parlamentares sobre a o projeto de lei que permite que imóveis públicos do Distrito Federal sejam oferecidos como garantia para possíveis empréstimos feitos pelo banco.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Foram divulgadas todas as informações para os presentes, falando sobre liquidez, capital e reputação de imagem do banco. Todos eles questionaram e sugeriram, e saí de lá satisfeito de ter esclarecido todas as dúvidas”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Presidente do BRB chega à Câmara Legislativa do DF para tratar da situação do banco



O presidente do BRB afirmou que, para salvar o banco, é necessário priorizar a análise da situação atual do processo e, para isso, as medidas de austeridade adotadas pela gestão, além de suas próximas etapas, foram apresentadas de forma clara. “Ao fim da reunião, senti tranquilidade de todos os participantes”, disse.

Projeto

O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson de Souza, esteve ,na segunda-feira (2/3), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e passou 12 horas debatendo com os distritais o Projeto de Lei do Executivo n 2175/2026, que prevê o socorro ao banco. O dirigente destacou que, sem a aprovação do projeto, o banco para.

A proposta coloca terrenos públicos do DF como garantia em possíveis empréstimos tomados pelo banco com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e outras instituições financeiras, o que tem causado resistência por parte da oposição e de sindicatos de trabalhadores de empresas públicas que detêm os terrenos.

Leia também: BRB apresenta estratégia de capitalização e criação de fundo imobiliário



Desde 12h30 desta terça-feira (3/3), os trabalhadores do BRB e representantes do Sindicato dos Bancários estão na frente da CLDF em uma manifestação a favor da aprovação do projeto.